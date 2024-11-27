27 ноября 2024

Свердловские депутаты отправили в зону СВО более сотни дронов и тонны техники. Фото

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Технику привезли в ЛНР и ДНР (архивное фото) Фото:

Свердловские депутаты отправили в зону спецоперации РФ на Украине 160 дронов «Заноза», ружья, квадроциклы и тонны другой гуманитарной помощи. Поставкой руководила спикер заксобрания Людмила Бабушкина, рассказали в управлении информполитики парламента.

«В Донецкую и Луганскую народные республики привезли 160 FPV-дронов „Заноза“, шесть квадрокоптеров, три квадроцикла, четыре антидроновых ружья, три комплекта систем радиоэлектронной борьбы, пять систем бесперебойного интернета „Старлинк“, девять генераторов, двести маскировочных сетей», — следует из сообщения. Партию собрали активисты «Женского движения Единой России», которым координирует Бабушкина. В передаче груза также приняли участие депутаты Вячеслав Вегнер, Тарас Исаков и Вячеслав Брозовский.

В ходе передачи помощи председателю Народного Совета ДНР Константину Кузьмину передали поздравления от свердловского парламентария в связи с избранием. «Уверена, вы многое сделаете для развития и процветания Донецкой Народной Республики. Ваша энергия, упорство и терпение, талант руководителя и командира будут помогать в делах, способствовать сохранению и преумножению благосостояния жителей Республики», — отметила Бабушкина.

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Свердловские депутаты отправили в зону спецоперации РФ на Украине 160 дронов «Заноза», ружья, квадроциклы и тонны другой гуманитарной помощи. Поставкой руководила спикер заксобрания Людмила Бабушкина, рассказали в управлении информполитики парламента. «В Донецкую и Луганскую народные республики привезли 160 FPV-дронов „Заноза“, шесть квадрокоптеров, три квадроцикла, четыре антидроновых ружья, три комплекта систем радиоэлектронной борьбы, пять систем бесперебойного интернета „Старлинк“, девять генераторов, двести маскировочных сетей», — следует из сообщения. Партию собрали активисты «Женского движения Единой России», которым координирует Бабушкина. В передаче груза также приняли участие депутаты Вячеслав Вегнер, Тарас Исаков и Вячеслав Брозовский. В ходе передачи помощи председателю Народного Совета ДНР Константину Кузьмину передали поздравления от свердловского парламентария в связи с избранием. «Уверена, вы многое сделаете для развития и процветания Донецкой Народной Республики. Ваша энергия, упорство и терпение, талант руководителя и командира будут помогать в делах, способствовать сохранению и преумножению благосостояния жителей Республики», — отметила Бабушкина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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