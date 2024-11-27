Свердловские депутаты отправили в зону СВО более сотни дронов и тонны техники. Фото

28 ноября 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Технику привезли в ЛНР и ДНР (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловские депутаты отправили в зону спецоперации РФ на Украине 160 дронов «Заноза», ружья, квадроциклы и тонны другой гуманитарной помощи. Поставкой руководила спикер заксобрания Людмила Бабушкина, рассказали в управлении информполитики парламента. «В Донецкую и Луганскую народные республики привезли 160 FPV-дронов „Заноза“, шесть квадрокоптеров, три квадроцикла, четыре антидроновых ружья, три комплекта систем радиоэлектронной борьбы, пять систем бесперебойного интернета „Старлинк“, девять генераторов, двести маскировочных сетей», — следует из сообщения. Партию собрали активисты «Женского движения Единой России», которым координирует Бабушкина. В передаче груза также приняли участие депутаты Вячеслав Вегнер, Тарас Исаков и Вячеслав Брозовский. В ходе передачи помощи председателю Народного Совета ДНР Константину Кузьмину передали поздравления от свердловского парламентария в связи с избранием. «Уверена, вы многое сделаете для развития и процветания Донецкой Народной Республики. Ваша энергия, упорство и терпение, талант руководителя и командира будут помогать в делах, способствовать сохранению и преумножению благосостояния жителей Республики», — отметила Бабушкина. Фото: управление информполитики парламента Фото: управление информполитики парламента Фото: управление информполитики парламента Фото: управление информполитики парламента Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские депутаты отправили в зону спецоперации РФ на Украине 160 дронов «Заноза», ружья, квадроциклы и тонны другой гуманитарной помощи. Поставкой руководила спикер заксобрания Людмила Бабушкина, рассказали в управлении информполитики парламента. «В Донецкую и Луганскую народные республики привезли 160 FPV-дронов „Заноза“, шесть квадрокоптеров, три квадроцикла, четыре антидроновых ружья, три комплекта систем радиоэлектронной борьбы, пять систем бесперебойного интернета „Старлинк“, девять генераторов, двести маскировочных сетей», — следует из сообщения. Партию собрали активисты «Женского движения Единой России», которым координирует Бабушкина. В передаче груза также приняли участие депутаты Вячеслав Вегнер, Тарас Исаков и Вячеслав Брозовский. В ходе передачи помощи председателю Народного Совета ДНР Константину Кузьмину передали поздравления от свердловского парламентария в связи с избранием. «Уверена, вы многое сделаете для развития и процветания Донецкой Народной Республики. Ваша энергия, упорство и терпение, талант руководителя и командира будут помогать в делах, способствовать сохранению и преумножению благосостояния жителей Республики», — отметила Бабушкина.