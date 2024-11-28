Вице-мэр сказал, когда из Екатеринбурга уйдет смог

Смог, накрывший Екатеринбург, прекратится с началом снегопада. Пока с пылью город борется при помощи спецтехники, но этого недостаточно. Об этом рассказал вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов в ходе прямой линии на «Четвертом канале».
«Думаю, что прекратится [смог, пыль], когда пойдет снег. Экологическая ситуация сейчас в Екатеринбурге не лучшая. В других городах-миллионниках также обстоят дела. Стараемся бороться. Есть техника, что позволяет убирать пыль. „КАМАЗ“ идет, за ним прицеп, что все подметает и отправляет на транспортную ленту. Две трети такой техники есть в каждом районе города. Но чтобы полностью убрать пыль, надо ее и водой еще поливать», — объяснил Бубнов.
Вице-мэр добавил, что, по прогнозам, снегопад в Екатеринбурге должен пройти с воскресенья (1 декабря) на понедельник. Коммунальные службы к нему готовы. Подобная погода ожидается до середины декабря.
Ранее в Уралгидрометцентре заявили, что накрывший 26 ноября Екатеринбург смог простоит до 30 ноября. До конца месяца в городе будет малооблачно и без осадков.
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