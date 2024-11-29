«Следствие окончено, дело в суде»: В Магнитогорске будут судить экс-замглавы УФССП региона Захарову

Экс-замглавы челябинского ГУ ФССП Захарова предстанет перед судом
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Мера пресечения Полине Захаровой в суде Центрального района. Челябинск, захарова полина
Полина Захарова предстанет перед судом Фото:

СУ СКР по Челябинской области закончил расследование по делу в отношении бывшего первого замначальника регионального ГУ ФССП Полины Захаровой, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями и коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-служба следкома области. Как отметили в пресс-службе прокуратуры региона, дело будет рассматривать суд в Магнитогорске.

«Расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательная база», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе прокуратуры региона.

Захарова была задержана сотрудниками УФСБ по региону в декабре 2023 года. Изначально ее обвиняли лишь в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2020 году она помогла своему знакомому снять арест с его имущества на сумму около 250 тысяч рублей. После в деле появилась коррупционная подоплека: выяснилось, что за свои действия Захарова получила взятку в виде услуги имущественного характера — обеспечения победы на торгах и приобретения квартиры в Челябинске по сниженной цене.

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СУ СКР по Челябинской области закончил расследование по делу в отношении бывшего первого замначальника регионального ГУ ФССП Полины Захаровой, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями и коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-служба следкома области. Как отметили в пресс-службе прокуратуры региона, дело будет рассматривать суд в Магнитогорске. «Расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательная база», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе прокуратуры региона. Захарова была задержана сотрудниками УФСБ по региону в декабре 2023 года. Изначально ее обвиняли лишь в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2020 году она помогла своему знакомому снять арест с его имущества на сумму около 250 тысяч рублей. После в деле появилась коррупционная подоплека: выяснилось, что за свои действия Захарова получила взятку в виде услуги имущественного характера — обеспечения победы на торгах и приобретения квартиры в Челябинске по сниженной цене.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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