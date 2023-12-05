Силовики назвали причину задержания VIP-руководителя челябинской службы судебных приставов региона

Первого заместителя руководителя челябинского управления службы судебных приставов Полину Захарову задержали за помощь своему знакомому. Как рассказал источник в силовых структурах, в 2020 году она поручила снять арест с его имущества.
«Еще в 2020 году к Захаровой обратился ее знакомый. Он попросил ее помочь со снятием ареста с имущества. Сумма ареста составляла около 250 тысяч рублей», — рассказал источник.
По его словам, Захарова, выходя за рамки своих служебных полномочий, злоупотребляя ими, поручила снять арест. В ходе проверки этот факт был выявлен. Сейчас Захарова находится на допросе.
В пресс-службе УФССП ситуацию с задержанием никак не комментируют. В пресс-службе СКР по региону от комментариев пока воздержались.
Захарову задержали сотрудники УФСБ по региону в рамках разработки уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями. В региональном управлении судебных приставов, а также по месту ее жительства провели обыски. Уголовное дело было возбуждено накануне задержания. Захарова пока проходит по нему в качестве подозреваемой. После предъявления обвинения ей должны избрать меру пресечения.
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