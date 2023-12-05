Силовики назвали причину задержания VIP-руководителя челябинской службы судебных приставов региона

Первый замглавы УФССП Челябинской области Захарова задержана за помощь знакомому
© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовный кодекс РФ. Челябинск, закон, уголовный кодекс
Полина Захарова преступила закон, решив помочь своему знакомому Фото:

Первого заместителя руководителя челябинского управления службы судебных приставов Полину Захарову задержали за помощь своему знакомому. Как рассказал источник в силовых структурах, в 2020 году она поручила снять арест с его имущества.

«Еще в 2020 году к Захаровой обратился ее знакомый. Он попросил ее помочь со снятием ареста с имущества. Сумма ареста составляла около 250 тысяч рублей», — рассказал источник.

По его словам, Захарова, выходя за рамки своих служебных полномочий, злоупотребляя ими, поручила снять арест. В ходе проверки этот факт был выявлен. Сейчас Захарова находится на допросе.

В пресс-службе УФССП ситуацию с задержанием никак не комментируют. В пресс-службе СКР по региону от комментариев пока воздержались.

Захарову задержали сотрудники УФСБ по региону в рамках разработки уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями. В региональном управлении судебных приставов, а также по месту ее жительства провели обыски. Уголовное дело было возбуждено накануне задержания. Захарова пока проходит по нему в качестве подозреваемой. После предъявления обвинения ей должны избрать меру пресечения.

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Первого заместителя руководителя челябинского управления службы судебных приставов Полину Захарову задержали за помощь своему знакомому. Как рассказал источник в силовых структурах, в 2020 году она поручила снять арест с его имущества. «Еще в 2020 году к Захаровой обратился ее знакомый. Он попросил ее помочь со снятием ареста с имущества. Сумма ареста составляла около 250 тысяч рублей», — рассказал источник. По его словам, Захарова, выходя за рамки своих служебных полномочий, злоупотребляя ими, поручила снять арест. В ходе проверки этот факт был выявлен. Сейчас Захарова находится на допросе. В пресс-службе УФССП ситуацию с задержанием никак не комментируют. В пресс-службе СКР по региону от комментариев пока воздержались. Захарову задержали сотрудники УФСБ по региону в рамках разработки уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями. В региональном управлении судебных приставов, а также по месту ее жительства провели обыски. Уголовное дело было возбуждено накануне задержания. Захарова пока проходит по нему в качестве подозреваемой. После предъявления обвинения ей должны избрать меру пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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