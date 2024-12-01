Разбившимся насмерть в ДТП под Нижним Тагилом оказался хоккейный тренер. Фото

02 декабря 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

Авария случилась 29 ноября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Погибшим в ДТП на девятом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу 29 ноября оказался 74-летний детский хоккейный тренер Виктор Русаков. Информация об этом появилась в социальных сетях. «На девятом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу произошло смертельное ДТП, в котором погиб 74-летний детский тренер Виктор Иванович Русаков», — следует из поста сообщества «Весь хоккей Нижнего Тагила!» соцсети «ВКонтакте». Мужчина скончался на месте аварии. Русаков начал тренировать юных хоккеистов 44 года назад в детско-юношеской спортивной школе «Спутник». «Он знал, как разглядеть и подготовить из мальчишки настоящего профессионала. Спасибо, Иваныч! Мы тебя не забудем! Помним, любим, скорбим», — отметили в группе. Авария случилась вечером 29 ноября. Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato, в котором на пассажирском месте был тренер. В ДТП также погиб 49-летний водитель легковушки. сообщество «Весь хоккей Нижнего Тагила!» соцсети «ВКонтакте» фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погибшим в ДТП на девятом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу 29 ноября оказался 74-летний детский хоккейный тренер Виктор Русаков. Информация об этом появилась в социальных сетях. «На девятом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу произошло смертельное ДТП, в котором погиб 74-летний детский тренер Виктор Иванович Русаков», — следует из поста сообщества «Весь хоккей Нижнего Тагила!» соцсети «ВКонтакте». Мужчина скончался на месте аварии. Русаков начал тренировать юных хоккеистов 44 года назад в детско-юношеской спортивной школе «Спутник». «Он знал, как разглядеть и подготовить из мальчишки настоящего профессионала. Спасибо, Иваныч! Мы тебя не забудем! Помним, любим, скорбим», — отметили в группе. Авария случилась вечером 29 ноября. Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato, в котором на пассажирском месте был тренер. В ДТП также погиб 49-летний водитель легковушки.