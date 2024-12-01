01 декабря 2024

Разбившимся насмерть в ДТП под Нижним Тагилом оказался хоккейный тренер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария случилась 29 ноября (архивное фото) Фото:

Погибшим в ДТП на девятом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу 29 ноября оказался 74-летний детский хоккейный тренер Виктор Русаков. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«На девятом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу произошло смертельное ДТП, в котором погиб 74-летний детский тренер Виктор Иванович Русаков», — следует из поста сообщества «Весь хоккей Нижнего Тагила!» соцсети «ВКонтакте». Мужчина скончался на месте аварии.

Русаков начал тренировать юных хоккеистов 44 года назад в детско-юношеской спортивной школе «Спутник». «Он знал, как разглядеть и подготовить из мальчишки настоящего профессионала. Спасибо, Иваныч! Мы тебя не забудем! Помним, любим, скорбим», — отметили в группе.

Авария случилась вечером 29 ноября. Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato, в котором на пассажирском месте был тренер. В ДТП также погиб 49-летний водитель легковушки.

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Погибшим в ДТП на девятом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу 29 ноября оказался 74-летний детский хоккейный тренер Виктор Русаков. Информация об этом появилась в социальных сетях. «На девятом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу произошло смертельное ДТП, в котором погиб 74-летний детский тренер Виктор Иванович Русаков», — следует из поста сообщества «Весь хоккей Нижнего Тагила!» соцсети «ВКонтакте». Мужчина скончался на месте аварии. Русаков начал тренировать юных хоккеистов 44 года назад в детско-юношеской спортивной школе «Спутник». «Он знал, как разглядеть и подготовить из мальчишки настоящего профессионала. Спасибо, Иваныч! Мы тебя не забудем! Помним, любим, скорбим», — отметили в группе. Авария случилась вечером 29 ноября. Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato, в котором на пассажирском месте был тренер. В ДТП также погиб 49-летний водитель легковушки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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