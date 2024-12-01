Погибшим в ДТП на девятом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу 29 ноября оказался 74-летний детский хоккейный тренер Виктор Русаков. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«На девятом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу произошло смертельное ДТП, в котором погиб 74-летний детский тренер Виктор Иванович Русаков», — следует из поста сообщества «Весь хоккей Нижнего Тагила!» соцсети «ВКонтакте». Мужчина скончался на месте аварии.
Русаков начал тренировать юных хоккеистов 44 года назад в детско-юношеской спортивной школе «Спутник». «Он знал, как разглядеть и подготовить из мальчишки настоящего профессионала. Спасибо, Иваныч! Мы тебя не забудем! Помним, любим, скорбим», — отметили в группе.
Авария случилась вечером 29 ноября. Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato, в котором на пассажирском месте был тренер. В ДТП также погиб 49-летний водитель легковушки.
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