02 декабря 2024

Пожарные ХМАО спасли человека из горящей квартиры. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за пожара в Нефтеюганске были эвакуированы 15 человек
Из-за пожара в Нефтеюганске были эвакуированы 15 человек Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) произошло возгорание квартиры в многоэтажном доме в 14-ом микрорайоне. Пожарные успели спасти из огня мужчину, он госпитализирован, сообщают очевидцы.

«Возгорание было в комнате. Парень 30 лет находился дома. Не смог открыть входную дверь и вынужден был выйти на балкон до приезда пожарных… Парень в больнице, погибла кошка, не успели. Сейчас соседи помогают убрать в квартире, выкинуть всё что сгорело», — пишет одна из местных жительниц в telegram-канале «Это Юганск, детка».

На сайте МЧС подтверждают, что из огня был спасен один человек. Его состояние не уточняется. URA.RU направило запрос в ведомство. Ответ ожидается.

Всего было эвакуировано 15 человек. К тушению привлекались 17 пожарных и 4 единицы техники.

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В Нефтеюганске (ХМАО) произошло возгорание квартиры в многоэтажном доме в 14-ом микрорайоне. Пожарные успели спасти из огня мужчину, он госпитализирован, сообщают очевидцы. «Возгорание было в комнате. Парень 30 лет находился дома. Не смог открыть входную дверь и вынужден был выйти на балкон до приезда пожарных… Парень в больнице, погибла кошка, не успели. Сейчас соседи помогают убрать в квартире, выкинуть всё что сгорело», — пишет одна из местных жительниц в telegram-канале «Это Юганск, детка». На сайте МЧС подтверждают, что из огня был спасен один человек. Его состояние не уточняется. URA.RU направило запрос в ведомство. Ответ ожидается. Всего было эвакуировано 15 человек. К тушению привлекались 17 пожарных и 4 единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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