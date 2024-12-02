В Нефтеюганске (ХМАО) произошло возгорание квартиры в многоэтажном доме в 14-ом микрорайоне. Пожарные успели спасти из огня мужчину, он госпитализирован, сообщают очевидцы.
«Возгорание было в комнате. Парень 30 лет находился дома. Не смог открыть входную дверь и вынужден был выйти на балкон до приезда пожарных… Парень в больнице, погибла кошка, не успели. Сейчас соседи помогают убрать в квартире, выкинуть всё что сгорело», — пишет одна из местных жительниц в telegram-канале «Это Юганск, детка».
На сайте МЧС подтверждают, что из огня был спасен один человек. Его состояние не уточняется. URA.RU направило запрос в ведомство. Ответ ожидается.
Всего было эвакуировано 15 человек. К тушению привлекались 17 пожарных и 4 единицы техники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!