Carlsberg продает свои активы «Балтики» и уходит из РФ

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group продает свою долю в российской компании «Балтика». До этого президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бывшие активы Carlsberg в РФ не находятся под временным управлением Росимущества.
«Правительство России одобрило продажу датской пивоваренной компании Carlsberg российских активов компании VG Invest, связанной с пивоваренными холдингами, включая „Балтику“. Сумма сделки составила 34 миллиарда рублей», — передает Reuters, ссылаясь на правуительственные документы. Также журналисты отмечают, что Carlsberg продает долю со значительной скидкой. Компания целиком уходит из РФ.
Президент России накануне подписал новый указ, который аннулирует действие временного государственного управления над активами компании Carlsberg на территории Российской Федерации. Документ, оформленный 2 декабря 2024 года, отменяет ранее выданный указ от 25 апреля 2023 года.
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