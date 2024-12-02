Carlsberg продаст «Балтику» частным инвесторам до конца года

Датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group продаст частным инвесторам российский бизнес. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.
«Сделка согласована комиссией правительства по иностранным инвестициям. Ее планируется закрыть до конца года. Одним из инвесторов является президент „Балтики“ Таймураз Боллоев», — сообщается в материале «Ведомостей».
Сумма сделки не называется. Эксперты оценивают бизнес «Балтики» в сумму не менее 50 млрд руб. Также, отмечается, что продажа пройдет с большой скидкой из-за того, что актив продает иностранная компания.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бывшие активы Carlsberg в РФ больше не находятся под временным государственным управлением. Данный документ, датированный 2 декабря 2024 года, отменяет предыдущий указ от 25 апреля 2023 года.
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