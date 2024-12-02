Старейшая газета города ХМАО попросила губернатора Кухарука спасти издание от краха

Коллектив газеты «Новости Радужного» попросил помощи у губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Единственное в городе печатное новостное издание задумали закрыть с 2025 года.
«Нашей газете „Новости Радужного“ — 38 лет. Муниципальная городская газета все это время жила вместе с городом, отражала его историю. На сегодняшний день это единственное печатное издание, сохранившееся в Радужном. С января 2025-го газету закрывают ввиду отсутствия финансирования», — говорится в обращении коллектива. Копия есть в распоряжении URA.RU.
Представители издания уточняют, что летом предприятие перевели из МУП в ООО. Учредителем назначили комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Радужного. При этом издание, по словам сотрудников, некоммерческое, поэтому не может себя окупать.
Агентство попросило прокомментировать ситуацию в мэрии Радужного, а также направило запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Ответы ожидаются.
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