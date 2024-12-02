02 декабря 2024

Старейшая газета города ХМАО попросила губернатора Кухарука спасти издание от краха

Газета «Новости Радужного» попросила помощи у губернатора ХМАО из-за закрытия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коллектив газеты попросил губернатора Кухарука спасти издание от закрытия
Коллектив газеты попросил губернатора Кухарука спасти издание от закрытия Фото:

Коллектив газеты «Новости Радужного» попросил помощи у губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Единственное в городе печатное новостное издание задумали закрыть с 2025 года.

«Нашей газете „Новости Радужного“ — 38 лет. Муниципальная городская газета все это время жила вместе с городом, отражала его историю. На сегодняшний день это единственное печатное издание, сохранившееся в Радужном. С января 2025-го газету закрывают ввиду отсутствия финансирования», — говорится в обращении коллектива. Копия есть в распоряжении URA.RU.

Представители издания уточняют, что летом предприятие перевели из МУП в ООО. Учредителем назначили комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Радужного. При этом издание, по словам сотрудников, некоммерческое, поэтому не может себя окупать.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в мэрии Радужного, а также направило запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Ответы ожидаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Коллектив газеты «Новости Радужного» попросил помощи у губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Единственное в городе печатное новостное издание задумали закрыть с 2025 года. «Нашей газете „Новости Радужного“ — 38 лет. Муниципальная городская газета все это время жила вместе с городом, отражала его историю. На сегодняшний день это единственное печатное издание, сохранившееся в Радужном. С января 2025-го газету закрывают ввиду отсутствия финансирования», — говорится в обращении коллектива. Копия есть в распоряжении URA.RU. Представители издания уточняют, что летом предприятие перевели из МУП в ООО. Учредителем назначили комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Радужного. При этом издание, по словам сотрудников, некоммерческое, поэтому не может себя окупать. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в мэрии Радужного, а также направило запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...