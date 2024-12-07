07 декабря 2024

Лихач устроил смертельное ДТП с тремя авто на Тюменском тракте. Фото, видео

На Тюменском тракте из-за обгона произошло смертельное ДТП с тремя машинами
© Служба новостей «URA.RU»
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На данном участке трассы был запрещен обгон (архивное фото)
На данном участке трассы был запрещен обгон (архивное фото) Фото:

На трассе Екатеринбург — Тюмень 8 декабря водитель Kia Sorento под знаком «Обгон запрещен» начал обгонять едущие впереди машины. Он столкнулся с тремя встречными авто. Пассажир одной из машин погиб, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

«Водитель автомобиля Kia Sorento при совершении маневра обгон в нарушение ПДД РФ в зоне действия знака 3.20 „Обгон запрещен“, не убедившись в безопасности, допустил столкновение со встречными автомобилями Subaru, Chevrolet и Toyota», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пассажир Subaru погиб на месте происшествия.

Водитель и еще один пассажир машины, а также водитель Kia госпитализированы с различными травмами. Медики оказывают им необходимую помощь. На месте аварии работают сотрудники полиции, скорой и МЧС. Введено реверсное движение.

Фото:

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На трассе Екатеринбург — Тюмень 8 декабря водитель Kia Sorento под знаком «Обгон запрещен» начал обгонять едущие впереди машины. Он столкнулся с тремя встречными авто. Пассажир одной из машин погиб, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «Водитель автомобиля Kia Sorento при совершении маневра обгон в нарушение ПДД РФ в зоне действия знака 3.20 „Обгон запрещен“, не убедившись в безопасности, допустил столкновение со встречными автомобилями Subaru, Chevrolet и Toyota», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пассажир Subaru погиб на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир машины, а также водитель Kia госпитализированы с различными травмами. Медики оказывают им необходимую помощь. На месте аварии работают сотрудники полиции, скорой и МЧС. Введено реверсное движение.
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