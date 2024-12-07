На трассе Екатеринбург — Тюмень 8 декабря водитель Kia Sorento под знаком «Обгон запрещен» начал обгонять едущие впереди машины. Он столкнулся с тремя встречными авто. Пассажир одной из машин погиб, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
«Водитель автомобиля Kia Sorento при совершении маневра обгон в нарушение ПДД РФ в зоне действия знака 3.20 „Обгон запрещен“, не убедившись в безопасности, допустил столкновение со встречными автомобилями Subaru, Chevrolet и Toyota», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пассажир Subaru погиб на месте происшествия.
Водитель и еще один пассажир машины, а также водитель Kia госпитализированы с различными травмами. Медики оказывают им необходимую помощь. На месте аварии работают сотрудники полиции, скорой и МЧС. Введено реверсное движение.
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