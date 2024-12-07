Свердловские трассы покроют гололедица, изморозь и снег

В Свердловской области 9, 10 и 11 декабря ожидаются неблагоприятные дорожные условия. Местами пройдет снег, появятся изморозь и гололедица, предупредили автовладельцев в ФКУ «Уралуправтодор».
«На территории Свердловской области 9 декабря местами небольшой снег, изморозь, гололедица. 10 декабря — ночью местами, днем в большинстве районов — небольшой снег, на юге до умеренного. 11 декабря местами небольшой снег, на юге до умеренного», — говорится в telegram-канале трассы Пермь — Екатеринбург.
Подрядные организации на федеральных трассах проводят превентивную обработку от гололеда. Дорожная техника круглосуточно дежурит на дорогах.
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