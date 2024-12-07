07 декабря 2024

Свердловские трассы покроют гололедица, изморозь и снег

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Неблагоприятные дорожные условия ожидаются в ближайшие несколько дней (архивное фото)
Неблагоприятные дорожные условия ожидаются в ближайшие несколько дней (архивное фото) Фото:

В Свердловской области 9, 10 и 11 декабря ожидаются неблагоприятные дорожные условия. Местами пройдет снег, появятся изморозь и гололедица, предупредили автовладельцев в ФКУ «Уралуправтодор».

«На территории Свердловской области 9 декабря местами небольшой снег, изморозь, гололедица. 10 декабря — ночью местами, днем в большинстве районов — небольшой снег, на юге до умеренного. 11 декабря местами небольшой снег, на юге до умеренного», — говорится в telegram-канале трассы Пермь — Екатеринбург.

Подрядные организации на федеральных трассах проводят превентивную обработку от гололеда. Дорожная техника круглосуточно дежурит на дорогах.

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В Свердловской области 9, 10 и 11 декабря ожидаются неблагоприятные дорожные условия. Местами пройдет снег, появятся изморозь и гололедица, предупредили автовладельцев в ФКУ «Уралуправтодор». «На территории Свердловской области 9 декабря местами небольшой снег, изморозь, гололедица. 10 декабря — ночью местами, днем в большинстве районов — небольшой снег, на юге до умеренного. 11 декабря местами небольшой снег, на юге до умеренного», — говорится в telegram-канале трассы Пермь — Екатеринбург. Подрядные организации на федеральных трассах проводят превентивную обработку от гололеда. Дорожная техника круглосуточно дежурит на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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