В Ревде начали срубать лес на любимом месте отдыха горожан, приезжала полиция

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Вырубка леса может быть связана со строительством новостроек
Вырубка леса может быть связана со строительством новостроек Фото:

В Ревде (Свердловская область) началась вырубка сосен и елей на улице Мира, где местные жители традиционно занимаются зимними видами спорта и отдыхом. Полиция приезжала и составляла на лесорубов некие документы.

«Пошла сегодня на лыжах, мужики прямо на лыжне лес рубят. Может быть это „черные лесорубы“. Полиция к ним приезжала, какие-то документы составляли», — рассказала местная жительница изданию «МК-Урал».

Предположительно, лес могли начать рубить из-за начала его застройки. Летом эту территорию сдали в аренду под жилое строительство компанией ООО «Красова и Ко».

Ревдинцы, проживающие вблизи улицы Мира, активно выражают свое несогласие с происходящим. Они опасаются потери любимой зоны отдыха и занимаются сбором подписей через петицию на сайте change.org под названием «Сохраним лес». Она собрала более 1,7 тысячи подписей из требуемых 2,5 тысячи.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации города за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

Петиция жителей против застройки леса
Петиция жителей против застройки леса
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В Ревде (Свердловская область) началась вырубка сосен и елей на улице Мира, где местные жители традиционно занимаются зимними видами спорта и отдыхом. Полиция приезжала и составляла на лесорубов некие документы. «Пошла сегодня на лыжах, мужики прямо на лыжне лес рубят. Может быть это „черные лесорубы“. Полиция к ним приезжала, какие-то документы составляли», — рассказала местная жительница изданию «МК-Урал». Предположительно, лес могли начать рубить из-за начала его застройки. Летом эту территорию сдали в аренду под жилое строительство компанией ООО «Красова и Ко». Ревдинцы, проживающие вблизи улицы Мира, активно выражают свое несогласие с происходящим. Они опасаются потери любимой зоны отдыха и занимаются сбором подписей через петицию на сайте change.org под названием «Сохраним лес». Она собрала более 1,7 тысячи подписей из требуемых 2,5 тысячи. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации города за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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