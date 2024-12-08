В Ревде начали срубать лес на любимом месте отдыха горожан, приезжала полиция

В Ревде (Свердловская область) началась вырубка сосен и елей на улице Мира, где местные жители традиционно занимаются зимними видами спорта и отдыхом. Полиция приезжала и составляла на лесорубов некие документы.
«Пошла сегодня на лыжах, мужики прямо на лыжне лес рубят. Может быть это „черные лесорубы“. Полиция к ним приезжала, какие-то документы составляли», — рассказала местная жительница изданию «МК-Урал».
Предположительно, лес могли начать рубить из-за начала его застройки. Летом эту территорию сдали в аренду под жилое строительство компанией ООО «Красова и Ко».
Ревдинцы, проживающие вблизи улицы Мира, активно выражают свое несогласие с происходящим. Они опасаются потери любимой зоны отдыха и занимаются сбором подписей через петицию на сайте change.org под названием «Сохраним лес». Она собрала более 1,7 тысячи подписей из требуемых 2,5 тысячи.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации города за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
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