В России расширят условия конфискации имущества у граждан

В СК предложили конфисковывать имущество, полученное при мошенничестве
© Служба новостей «URA.RU»
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В СК РФ разработали проект, по которому можно будет конфисковать имущество, полученное в результате мошенничества
В СК РФ разработали проект, по которому можно будет конфисковать имущество, полученное в результате мошенничества Фото:

Следственный комитет (СК) России разработал проект федерального закона, предусматривающий возможность конфискации имущества, приобретенного в результате мошенничества или растраты. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Глава Следственного комитета подчеркнул, что в настоящее время законодательство позволяет конфисковать имущество за ряд преступлений, но не включает в себя мошенничество и растрату. «В этих целях сотрудниками ведомства разработан соответствующий проект федерального закона о внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, концептуально поддержанный заинтересованными органами государственной власти и правоохранительного блока», — сообщил Бастрыкин. Его слова передает РИА «Новости».

Сейчас в РФ возможна конфискация имущества, которое получено, например, при совершении убийства, похищении человека, злоупотреблении должностными полномочиями. К этому перечню ранее добавился еще один. Осенью 2024 года Совет Федерации РФ одобрил принятие законопроекта, который вводит возможность изъятия имущества, приобретенного через организацию незаконной миграции, осуществленной с целью получения прибыли. Применение меры конфискации предусмотрено в случаях, когда будет установлено, что деяние выполнено из корыстных побуждений.

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Следственный комитет (СК) России разработал проект федерального закона, предусматривающий возможность конфискации имущества, приобретенного в результате мошенничества или растраты. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Глава Следственного комитета подчеркнул, что в настоящее время законодательство позволяет конфисковать имущество за ряд преступлений, но не включает в себя мошенничество и растрату. «В этих целях сотрудниками ведомства разработан соответствующий проект федерального закона о внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, концептуально поддержанный заинтересованными органами государственной власти и правоохранительного блока», — сообщил Бастрыкин. Его слова передает РИА «Новости». Сейчас в РФ возможна конфискация имущества, которое получено, например, при совершении убийства, похищении человека, злоупотреблении должностными полномочиями. К этому перечню ранее добавился еще один. Осенью 2024 года Совет Федерации РФ одобрил принятие законопроекта, который вводит возможность изъятия имущества, приобретенного через организацию незаконной миграции, осуществленной с целью получения прибыли. Применение меры конфискации предусмотрено в случаях, когда будет установлено, что деяние выполнено из корыстных побуждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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