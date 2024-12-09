В России расширят условия конфискации имущества у граждан

Следственный комитет (СК) России разработал проект федерального закона, предусматривающий возможность конфискации имущества, приобретенного в результате мошенничества или растраты. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Глава Следственного комитета подчеркнул, что в настоящее время законодательство позволяет конфисковать имущество за ряд преступлений, но не включает в себя мошенничество и растрату. «В этих целях сотрудниками ведомства разработан соответствующий проект федерального закона о внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, концептуально поддержанный заинтересованными органами государственной власти и правоохранительного блока», — сообщил Бастрыкин. Его слова передает РИА «Новости».
Сейчас в РФ возможна конфискация имущества, которое получено, например, при совершении убийства, похищении человека, злоупотреблении должностными полномочиями. К этому перечню ранее добавился еще один. Осенью 2024 года Совет Федерации РФ одобрил принятие законопроекта, который вводит возможность изъятия имущества, приобретенного через организацию незаконной миграции, осуществленной с целью получения прибыли. Применение меры конфискации предусмотрено в случаях, когда будет установлено, что деяние выполнено из корыстных побуждений.
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