В Челябинской области стали брать меньше взяток

09 декабря 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Сумма взяток в Челябинской области уменьшается из года в год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области из года в год снижаются суммы взяток по выявленным преступлениям. Если в 2022 года эта сумма составляла 46,2 млн рублей, то в 2024 году — 42 млн рублей. «Общая сумма полученных взяток по выявленным преступлениям по области в 2022 году составила 46,2 млн рублей, в 2023 году — 52,8 млн рублей, за истекший период 2024 года — 42 млн рублей», — сообщил прокурор области Игорь Донгаузер в интервью «Южноуральской панораме». При этом прокурор отметил, что ущерб от коррупционных преступлений приближается к 500 млн рублей. В целях его возмещения, а также исполнения приговора судами наложен арест на имущество в размере 1 млрд рублей. О тенденции отказываться от взяток ранее заявил и генпрокурор РФ Игорь Краснов. При этом, по его словам, количество взяткодателей не меняется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области из года в год снижаются суммы взяток по выявленным преступлениям. Если в 2022 года эта сумма составляла 46,2 млн рублей, то в 2024 году — 42 млн рублей. «Общая сумма полученных взяток по выявленным преступлениям по области в 2022 году составила 46,2 млн рублей, в 2023 году — 52,8 млн рублей, за истекший период 2024 года — 42 млн рублей», — сообщил прокурор области Игорь Донгаузер в интервью «Южноуральской панораме». При этом прокурор отметил, что ущерб от коррупционных преступлений приближается к 500 млн рублей. В целях его возмещения, а также исполнения приговора судами наложен арест на имущество в размере 1 млрд рублей. О тенденции отказываться от взяток ранее заявил и генпрокурор РФ Игорь Краснов. При этом, по его словам, количество взяткодателей не меняется.