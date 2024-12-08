08 декабря 2024

В Челябинской области стали брать меньше взяток

© Служба новостей «URA.RU»
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Сумма взяток в Челябинской области уменьшается из года в год Фото:

В Челябинской области из года в год снижаются суммы взяток по выявленным преступлениям. Если в 2022 года эта сумма составляла 46,2 млн рублей, то в 2024 году — 42 млн рублей.

«Общая сумма полученных взяток по выявленным преступлениям по области в 2022 году составила 46,2 млн рублей, в 2023 году — 52,8 млн рублей, за истекший период 2024 года — 42 млн рублей», — сообщил прокурор области Игорь Донгаузер в интервью «Южноуральской панораме». При этом прокурор отметил, что ущерб от коррупционных преступлений приближается к 500 млн рублей. В целях его возмещения, а также исполнения приговора судами наложен арест на имущество в размере 1 млрд рублей.

О тенденции отказываться от взяток ранее заявил и генпрокурор РФ Игорь Краснов. При этом, по его словам, количество взяткодателей не меняется.

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В Челябинской области из года в год снижаются суммы взяток по выявленным преступлениям. Если в 2022 года эта сумма составляла 46,2 млн рублей, то в 2024 году — 42 млн рублей. «Общая сумма полученных взяток по выявленным преступлениям по области в 2022 году составила 46,2 млн рублей, в 2023 году — 52,8 млн рублей, за истекший период 2024 года — 42 млн рублей», — сообщил прокурор области Игорь Донгаузер в интервью «Южноуральской панораме». При этом прокурор отметил, что ущерб от коррупционных преступлений приближается к 500 млн рублей. В целях его возмещения, а также исполнения приговора судами наложен арест на имущество в размере 1 млрд рублей. О тенденции отказываться от взяток ранее заявил и генпрокурор РФ Игорь Краснов. При этом, по его словам, количество взяткодателей не меняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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