Спектакль режиссера, погибшей при обстреле ВСУ, показали в «Сима-ленде»

В офисе «Сима-ленда» прошел спектакль «Дорога на Берлин» в новой интерпретации

09 декабря 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Балет-причта «Дорога на Берлин» был показан в новой интерпретации Фото: Размик Закарян © URA.RU На сцене офиса екатеринбургской компании «Сима-ленд» прошел балет-притча «Дорога на Берлин». Его посетили сенатор от Свердловской области Виктор Шептий, депутат регионального заксобрания Алексей Свалов и председатель гордумы Анна Гурарий, передает корреспондент URA.RU. «Спектакль повествует о событиях военных лет. Его суть — показать, как мирно жили люди, и как все поменялось в их жизни. О том, как они сплотились, преодолели все трудности и одержали Победу, — рассказала режиссер Ксения Сафи. 29 артистов показали на сцене, как резко изменилась жизнь граждан СССР в годы Второй мировой войны: из беззаботных дней мужчины отправились защищать Родину на передовой. Женщины — работать в тылу, лечить раненных и поднимать военный дух. Режиссер Ксения Сафи воссоздала постановку, которую впервые показали в 2009 году Фото: Размик Закарян © URA.RU Балет-притча «Дорога на Берлин» был поставлен российской актрисой и режиссером Полиной Меньших в 2009 году. По словам Сафи, воссоздать постановку планировали еще в 2023-м, но 19 ноября прошлого года Меньших погибла при обстреле ВСУ в Донецкой народной республике. Ученики и друзья режиссера воссоздали спектакль: некоторые сцены сократили и добавили часть новых — более динамичных. «Мы всегда стараемся помочь нашим бойцам, которые находятся в зоне СВО. Сейчас в зале присутствуют и школьники, и студенты колледжей. Ребята, вы должны знать и помнить, в наших жилах течет кровь предков-победителей. Если каждый из нас будет делать то, что может, мы обязательно победим», — отметила заместитель генерального директора компании Анастасия Лукичева. По ее словам, от компании в зону военных действий отправлялись девушки, которые как в спектакле поднимали военный дух участников спецоперации. На выставку «За ленточкой» обратили внимание все, кто направлялся на спектакль Фото: Размик Закарян © URA.RU «Те события, в которые мы сегодня окунулись, актуальны, как никогда. Чувствуется, что эти исторические параллели сейчас каждый пропускает через сердце. Особенно те, кто является участниками СВО. <…> Сплочение нашего великого российского народа всегда будет залогом Победы», — сказал Виктор Шептий. Также он отметил важность выставки, расположенной в стенах компании. Фотовыставка «За ленточкой» тоже расположилась в стенах «Сима-ленда» и посвящена участникам специальной военной операции на Украине. На снимках изображены как сами участники и их быт, так и военная техника, боевые действия. В рамках выставки можно увидеть и видео о жизни участников спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На сцене офиса екатеринбургской компании «Сима-ленд» прошел балет-притча «Дорога на Берлин». Его посетили сенатор от Свердловской области Виктор Шептий, депутат регионального заксобрания Алексей Свалов и председатель гордумы Анна Гурарий, передает корреспондент URA.RU. «Спектакль повествует о событиях военных лет. Его суть — показать, как мирно жили люди, и как все поменялось в их жизни. О том, как они сплотились, преодолели все трудности и одержали Победу, — рассказала режиссер Ксения Сафи. 29 артистов показали на сцене, как резко изменилась жизнь граждан СССР в годы Второй мировой войны: из беззаботных дней мужчины отправились защищать Родину на передовой. Женщины — работать в тылу, лечить раненных и поднимать военный дух. Балет-притча «Дорога на Берлин» был поставлен российской актрисой и режиссером Полиной Меньших в 2009 году. По словам Сафи, воссоздать постановку планировали еще в 2023-м, но 19 ноября прошлого года Меньших погибла при обстреле ВСУ в Донецкой народной республике. Ученики и друзья режиссера воссоздали спектакль: некоторые сцены сократили и добавили часть новых — более динамичных. «Мы всегда стараемся помочь нашим бойцам, которые находятся в зоне СВО. Сейчас в зале присутствуют и школьники, и студенты колледжей. Ребята, вы должны знать и помнить, в наших жилах течет кровь предков-победителей. Если каждый из нас будет делать то, что может, мы обязательно победим», — отметила заместитель генерального директора компании Анастасия Лукичева. По ее словам, от компании в зону военных действий отправлялись девушки, которые как в спектакле поднимали военный дух участников спецоперации. «Те события, в которые мы сегодня окунулись, актуальны, как никогда. Чувствуется, что эти исторические параллели сейчас каждый пропускает через сердце. Особенно те, кто является участниками СВО. <…> Сплочение нашего великого российского народа всегда будет залогом Победы», — сказал Виктор Шептий. Также он отметил важность выставки, расположенной в стенах компании. Фотовыставка «За ленточкой» тоже расположилась в стенах «Сима-ленда» и посвящена участникам специальной военной операции на Украине. На снимках изображены как сами участники и их быт, так и военная техника, боевые действия. В рамках выставки можно увидеть и видео о жизни участников спецоперации.