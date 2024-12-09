Пациенты заявили о нехватке врачей в новейшей поликлинике Екатеринбурга

В Екатеринбурге пациенты поликлиники №3 заявили о нехватке узких специалистов

09 декабря 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Девятиэтажная поликлиника №3 открылась в Академическом районе Екатеринбурга в сентябре Фото: URA.RU Пациенты новой девятиэтажной поликлиники №3 в Академическом районе Екатеринбурга пожаловались на обслуживание. В медучреждении не хватает узких специалистов, заявили URA.RU сразу четыре человека. При этом в самой клинике наличие проблем с оказанием помощи опровергли. «У моей мамы был инфаркт, она ходила в эту поликлинику после него. Ей было очень тяжело — к некоторым врачам не могла допроситься талонов, были большие очереди», — рассказала одна из пациенток. Она отметила, что при прохождении реабилитации может не оказаться некоторых специалистов. Другая жительница Академического района рассказала агентству, что терапевт якобы отправил ее на фиброгастроскопию (ФГС) без наличия оснований. «У меня произошло обострение хронического гастрита. Терапевт меня отправила на ФГС, для которого никаких требований не было. После этого меня поставили в очередь на УЗИ брюшной полости. Пока жду. Опять же примерно месяц назад у меня заболели почки, а терапевт отправил в больницу №40. <…> Если для лечения нужен более широкий круг специалистов — здесь пока такого нет», — добавила девушка. В целом пациенты положительно отзываются о работе врачей, но считают, что некоторых специалистов все же не хватает Фото: URA.RU Третья женщина рассказала, что в новой поликлинике у нее возникли проблемы с выдачей медикаментов. «Мне нужно выписывать бесплатные таблетки. Раньше у нас была хорошая медсестра, но она ушла. Сейчас подхожу, а мне говорят: „я не успеваю все делать“», — посетовала она. При этом, как отмечают пациенты, проблем с прикреплением к новой поликлинике у них не возникло. По их словам, тех, кто ходил на приемы к врачам в Ленинском районе, автоматически перевели в новую девятиэтажную поликлинику. Те, кто был прикреплен на ВИЗе, сделали это сами в регистратуре. «Участковые терапевты и врачи узких специализаций принимают пациентов согласно записи, в соответствии с программой госгарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, очередей и отказов в приеме нет. Все обследования проводятся на базе поликлиники, за исключением МРТ. Работает отделение неотложной помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГБУЗ СО «ЦГКБ №6». Отмечается, что время ожидания в очереди может быть увеличено из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. В минздраве сообщили, что женская консультация поликлиники №3 работает в плановом режиме Фото: URA.RU Еще одна девушка, которой предстоит гинекологическая операция, рассказала агентству о проблемах с дистанционной записью к специалисту. «Из-за работы я могу приходить на прием к врачу только по пятницам. С октября сдаю необходимые анализы. Сначала я записывалась к гинекологу по колл-центру — все было в порядке. Но 18 ноября позвонила, чтобы записаться, — мне сказали перезвонить 25 ноября, так как запись еще не началась. Когда пыталась записаться позже — заявили, что талонов уже нет. Сказали обращаться 29 ноября — но и тогда оказалось, что все талоны уже раздали. В итоге мне сказали идти в регистратуру и брать талон к своему врачу на неотложную помощь», — рассказала пациентка. В ЦГКБ №6 агентству рассказали, что женская консультация работает в плановом режиме, очереди к специалистам отсутствуют. Всего сформировано пять участков, на учете состоят более 300 беременных женщин. Работает кабинет патологии шейки матки, кардиотокографии плода. Девятиэтажная поликлиника №3 открылась 9 сентября. По данным на 9 декабря, она укомплектована врачами на 95%, средним медперсоналом — на 96%. Сейчас работают 25 терапевтических участков, дефицита кадров там нет. В новой поликлинике жители Академического района могут получить помощь оториноларинголога, офтальмолога, пульмонолога, аллерголога, онколога, дерматолога, кардиолога, уролога, колопроктолога, хирурга, сосудистого хирурга, невролога и врача-инфекциониста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пациенты новой девятиэтажной поликлиники №3 в Академическом районе Екатеринбурга пожаловались на обслуживание. В медучреждении не хватает узких специалистов, заявили URA.RU сразу четыре человека. При этом в самой клинике наличие проблем с оказанием помощи опровергли. «У моей мамы был инфаркт, она ходила в эту поликлинику после него. Ей было очень тяжело — к некоторым врачам не могла допроситься талонов, были большие очереди», — рассказала одна из пациенток. Она отметила, что при прохождении реабилитации может не оказаться некоторых специалистов. Другая жительница Академического района рассказала агентству, что терапевт якобы отправил ее на фиброгастроскопию (ФГС) без наличия оснований. «У меня произошло обострение хронического гастрита. Терапевт меня отправила на ФГС, для которого никаких требований не было. После этого меня поставили в очередь на УЗИ брюшной полости. Пока жду. Опять же примерно месяц назад у меня заболели почки, а терапевт отправил в больницу №40. <…> Если для лечения нужен более широкий круг специалистов — здесь пока такого нет», — добавила девушка. Третья женщина рассказала, что в новой поликлинике у нее возникли проблемы с выдачей медикаментов. «Мне нужно выписывать бесплатные таблетки. Раньше у нас была хорошая медсестра, но она ушла. Сейчас подхожу, а мне говорят: „я не успеваю все делать“», — посетовала она. При этом, как отмечают пациенты, проблем с прикреплением к новой поликлинике у них не возникло. По их словам, тех, кто ходил на приемы к врачам в Ленинском районе, автоматически перевели в новую девятиэтажную поликлинику. Те, кто был прикреплен на ВИЗе, сделали это сами в регистратуре. «Участковые терапевты и врачи узких специализаций принимают пациентов согласно записи, в соответствии с программой госгарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, очередей и отказов в приеме нет. Все обследования проводятся на базе поликлиники, за исключением МРТ. Работает отделение неотложной помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГБУЗ СО «ЦГКБ №6». Отмечается, что время ожидания в очереди может быть увеличено из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Еще одна девушка, которой предстоит гинекологическая операция, рассказала агентству о проблемах с дистанционной записью к специалисту. «Из-за работы я могу приходить на прием к врачу только по пятницам. С октября сдаю необходимые анализы. Сначала я записывалась к гинекологу по колл-центру — все было в порядке. Но 18 ноября позвонила, чтобы записаться, — мне сказали перезвонить 25 ноября, так как запись еще не началась. Когда пыталась записаться позже — заявили, что талонов уже нет. Сказали обращаться 29 ноября — но и тогда оказалось, что все талоны уже раздали. В итоге мне сказали идти в регистратуру и брать талон к своему врачу на неотложную помощь», — рассказала пациентка. В ЦГКБ №6 агентству рассказали, что женская консультация работает в плановом режиме, очереди к специалистам отсутствуют. Всего сформировано пять участков, на учете состоят более 300 беременных женщин. Работает кабинет патологии шейки матки, кардиотокографии плода. Девятиэтажная поликлиника №3 открылась 9 сентября. По данным на 9 декабря, она укомплектована врачами на 95%, средним медперсоналом — на 96%. Сейчас работают 25 терапевтических участков, дефицита кадров там нет. В новой поликлинике жители Академического района могут получить помощь оториноларинголога, офтальмолога, пульмонолога, аллерголога, онколога, дерматолога, кардиолога, уролога, колопроктолога, хирурга, сосудистого хирурга, невролога и врача-инфекциониста.