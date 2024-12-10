Депутат назвал Академический район Екатеринбурга «второй ошибкой Бога»

Депутат Колесников: Академический район Екатеринбурга получил из бюджета 16 млрд

10 декабря 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

За пять лет на Академический район было выделено больше всего средств Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников назвал Академический район «второй ошибкой Бога», а также «молодой девицей», на которую уходят все деньги. Так как почти половина выделенных городу за пять лет — с 2018-го по 2023 годы — средств из госбюджета (36 миллиардов рублей) была направлена на развитие именно этой территории. Об этом Колесников заявил на заседании гордумы, которое шло в режиме онлайн. «Академ — это вообще вторая ошибка Господа Бога», — возмутился Колесников, подчеркнув, что изначально при планировании района предполагалось, что он станет точкой притяжение труда, однако все сложилось иначе. Отсюда, по его мнению, возникла проблема с транспортом и социалкой. При этом на софинансирование района было направлено за пять лет 16 млрд рублей. Хотя, по словам депутата, например, на тот же Железнодорожный район было выделено за этот период всего 282 млн рублей, Верх-Исетский — 864 млн, Кировский — 865 млн. «Разве это нормальная ситуация, когда примерно почти половина софинасирования из бюджета других уровней уходит у нас на Академический район? У нас что, остальные районы как брошенная жена что ли? Нашел молодую девицу и все ей?», — добавил он. Директор финансового департамента мэрии Анна Турунцева постаралась объяснить ситуацию. Другие районы не обижены, подчеркнула она, добавив, что основное финансирование в течение пяти лет уходило на развитие новых районов города. Однако это не успокоило депутата. «Администрация города должна подумать, чтобы и другие районы развивались. У нас в Москве должен работать человек, который должен лоббировать наши интересы», — подытожил Колесников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников назвал Академический район «второй ошибкой Бога», а также «молодой девицей», на которую уходят все деньги. Так как почти половина выделенных городу за пять лет — с 2018-го по 2023 годы — средств из госбюджета (36 миллиардов рублей) была направлена на развитие именно этой территории. Об этом Колесников заявил на заседании гордумы, которое шло в режиме онлайн. «Академ — это вообще вторая ошибка Господа Бога», — возмутился Колесников, подчеркнув, что изначально при планировании района предполагалось, что он станет точкой притяжение труда, однако все сложилось иначе. Отсюда, по его мнению, возникла проблема с транспортом и социалкой. При этом на софинансирование района было направлено за пять лет 16 млрд рублей. Хотя, по словам депутата, например, на тот же Железнодорожный район было выделено за этот период всего 282 млн рублей, Верх-Исетский — 864 млн, Кировский — 865 млн. «Разве это нормальная ситуация, когда примерно почти половина софинасирования из бюджета других уровней уходит у нас на Академический район? У нас что, остальные районы как брошенная жена что ли? Нашел молодую девицу и все ей?», — добавил он. Директор финансового департамента мэрии Анна Турунцева постаралась объяснить ситуацию. Другие районы не обижены, подчеркнула она, добавив, что основное финансирование в течение пяти лет уходило на развитие новых районов города. Однако это не успокоило депутата. «Администрация города должна подумать, чтобы и другие районы развивались. У нас в Москве должен работать человек, который должен лоббировать наши интересы», — подытожил Колесников.