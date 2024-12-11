Пилоты рейса Махачкала-Челябинск засекли в небе три подозрительных самолета

Экипаж рейса Махачкала-Челябинск 11 декабря засек в небе три подозрительных самолета. Инцидент произошел за 30 километров до точки проверки местоположения судна относительно других бортов при пересечении высоты в 8,23 км.
«В ходе полета экипаж рейса RWZ1272 в 3 часа 14 минут по мск доложил о визуальном наблюдении трех самолетов ниже курса полета. На информационном дисплее данные об их наличии отсутствовали. Угрозы безопасности не зафиксировано», — сообщил telegram-канал Aviaincident.
Информация о подозрительных бортах была передана в органы ПВО. Однако факт нахождения посторонних объектов в воздушном пространстве они не подтвердили.
Рейс совершал борт авиакомпании «Ред вингз». При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службе перевозчика, который к моменту публикации остался без ответа. Согласно данным онлайн-тало челябинского аэропорта, задержка с прилетом составила 1,5 часа.
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