Россиян предупредили об отмене ипотеки с кешбэком

С 1 января 2025 года в России будет отменена ипотека с кэшбеком. Об этом сообщила член комитета по ипотеке Российской гильдии риелторов Ирина Киселева.
«У нас с 1 января … будет запрещено возвращать нашим заемщикам так называемый кешбэк [из первоначального взноса застройщикам — ред.]», — заявила Киселева ТАСС. Она добавила, что вместо этого будет введен так называемый ипотечный стандарт.
В нем будут установлены ограничения для банков и застройщиков, касающиеся вознаграждений и комиссий. А также рекомендации по предоставлению ипотеки до 80% от справедливой суммы залога и сроком не более 30 дней. Основная цель данных мер — защита прав и интересов заемщиков, а также минимизация рисков высокорискованных схем кредитования.
Программа «Кэшбэк за ипотеку» позволяет заемщикам получать возврат от продавца при оформлении ипотеки через застройщика. Эти деньги можно использовать на любые нужды, снижая стоимость квартиры.
В ноябре российские банки уменьшили средний срок выплаты потребительского кредита до 26 месяцев на фоне высоких ставок. Однако еще в июне долг банку разрешали отдавать в течение 72 месяцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.