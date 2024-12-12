Челябинский губернатор Текслер вручил ключи от квартир семьям с тройняшками. Фото

12 декабря 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Ключи получили многодетные челябинские семьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 12 декабря вручил ключи от новых квартир двум многодетным семьям, где растут тройняшки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Конечно, когда семья сразу становится многодетной, это большое событие. И не только для вас, но и для региона. Вы большие молодцы, очень большой вклад в нашу демографию» — рассказал Текслер на встрече с семьями Плехановых и Кольцовых, где растут по четыре ребенка, включая тройняшек. Глава региона подчеркнул, что многодетные семьи лучше всех знают, что такое счастье и любовь, и пожелал им успехов. В регионе действует норма, что при рождении трех и более детей, если семья обеспечена жильем менее установленных норм, предоставляются квартиры в соцнайм, которые можно приватизировать. Такой мерой поддержки уже воспользовались 26 семей. «Вручил семьям ключи от новых квартир. В Год семьи запустили много новых мер поддержки, они востребованы», — пожытожил Текслер. Двум многодетным семьям с тройняшками вручили ключи от квартир Правительство Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 12 декабря вручил ключи от новых квартир двум многодетным семьям, где растут тройняшки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Конечно, когда семья сразу становится многодетной, это большое событие. И не только для вас, но и для региона. Вы большие молодцы, очень большой вклад в нашу демографию» — рассказал Текслер на встрече с семьями Плехановых и Кольцовых, где растут по четыре ребенка, включая тройняшек. Глава региона подчеркнул, что многодетные семьи лучше всех знают, что такое счастье и любовь, и пожелал им успехов. В регионе действует норма, что при рождении трех и более детей, если семья обеспечена жильем менее установленных норм, предоставляются квартиры в соцнайм, которые можно приватизировать. Такой мерой поддержки уже воспользовались 26 семей. «Вручил семьям ключи от новых квартир. В Год семьи запустили много новых мер поддержки, они востребованы», — пожытожил Текслер.