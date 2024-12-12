Челябинский губернатор Текслер вручил ключи от квартир семьям с тройняшками. Фото

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Ключи получили многодетные челябинские семьи Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 12 декабря вручил ключи от новых квартир двум многодетным семьям, где растут тройняшки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Конечно, когда семья сразу становится многодетной, это большое событие. И не только для вас, но и для региона. Вы большие молодцы, очень большой вклад в нашу демографию» — рассказал Текслер на встрече с семьями Плехановых и Кольцовых, где растут по четыре ребенка, включая тройняшек.

Глава региона подчеркнул, что многодетные семьи лучше всех знают, что такое счастье и любовь, и пожелал им успехов. В регионе действует норма, что при рождении трех и более детей, если семья обеспечена жильем менее установленных норм, предоставляются квартиры в соцнайм, которые можно приватизировать. Такой мерой поддержки уже воспользовались 26 семей.

«Вручил семьям ключи от новых квартир. В Год семьи запустили много новых мер поддержки, они востребованы», — пожытожил Текслер.

Двум многодетным семьям с тройняшками вручили ключи от квартир
Двум многодетным семьям с тройняшками вручили ключи от квартир

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 12 декабря вручил ключи от новых квартир двум многодетным семьям, где растут тройняшки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Конечно, когда семья сразу становится многодетной, это большое событие. И не только для вас, но и для региона. Вы большие молодцы, очень большой вклад в нашу демографию» — рассказал Текслер на встрече с семьями Плехановых и Кольцовых, где растут по четыре ребенка, включая тройняшек. Глава региона подчеркнул, что многодетные семьи лучше всех знают, что такое счастье и любовь, и пожелал им успехов. В регионе действует норма, что при рождении трех и более детей, если семья обеспечена жильем менее установленных норм, предоставляются квартиры в соцнайм, которые можно приватизировать. Такой мерой поддержки уже воспользовались 26 семей. «Вручил семьям ключи от новых квартир. В Год семьи запустили много новых мер поддержки, они востребованы», — пожытожил Текслер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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