12 декабря 2024

Суд наказал жителя ХМАО за призывы расправляться с мигрантами

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Суд приговорил сургутянина к штрафу в 10 000 рублей
Суд приговорил сургутянина к штрафу в 10 000 рублей Фото:

Суд Сургута (ХМАО) оштрафовал на 10 000 рублей югорчанина за экстремистские комментарии в адрес иностранцев в соцсети «Вконтакте». Об этом сообщается в базе данных суда.

«Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения. Назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей», — сообщается в картотеке.

Югорчанин оставил комментарий под опросом на тему незаконной миграции в одном из сообществ соцсети. Мужчина, не стесняясь в выражениях, призвал выдворять мигрантов с территории России. Суд квалифицировал его действия как «возбуждение ненависти либо вражды».

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Суд Сургута (ХМАО) оштрафовал на 10 000 рублей югорчанина за экстремистские комментарии в адрес иностранцев в соцсети «Вконтакте». Об этом сообщается в базе данных суда. «Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения. Назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей», — сообщается в картотеке. Югорчанин оставил комментарий под опросом на тему незаконной миграции в одном из сообществ соцсети. Мужчина, не стесняясь в выражениях, призвал выдворять мигрантов с территории России. Суд квалифицировал его действия как «возбуждение ненависти либо вражды».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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