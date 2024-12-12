Суд наказал жителя ХМАО за призывы расправляться с мигрантами

Суд Сургута (ХМАО) оштрафовал на 10 000 рублей югорчанина за экстремистские комментарии в адрес иностранцев в соцсети «Вконтакте». Об этом сообщается в базе данных суда.
«Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения. Назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей», — сообщается в картотеке.
Югорчанин оставил комментарий под опросом на тему незаконной миграции в одном из сообществ соцсети. Мужчина, не стесняясь в выражениях, призвал выдворять мигрантов с территории России. Суд квалифицировал его действия как «возбуждение ненависти либо вражды».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!