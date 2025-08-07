Олимпийский чемпион открыл спортзал в Нижневартовске

Олимпийский чемпион из Нижневартовска (ХМАО) Максим Храмцов открыл в родном городе спортивный зал. В нем будут обучать детей тхэквондо.
«Я счастлив не меньше, когда стоял на пьедестале. Нахожусь в месте, о котором мечтал весь последний год. Это зал. Путь к Олимпу был не легким, но именно спорт сделал меня тем, кто я есть. Дал силу, характер, веру в себя. Теперь я хочу передать это детям Нижневартовска», — рассказал Храмцов в telegram-канале.
Спортзал начнет работу 2 сентября. Тренировки по тхэквондо будут проводить для детей от трех лет. Сам олимпийский чемпион также обещает принимать в них участие.
Храмцов родился в Кургане, а юношеские годы провел в Нижневартовске, где и начал развивать карьеру спортсмена. Вершиной достижений стала победа на Олимпиаде в 2020 году. Тогда вартовчанин выиграл золото в дисциплине по тхэквондо.
Ранее URA.RU сообщало, что Храмцов планирует провести в Нижневартовске всероссийский турнир по тхэквондо. В организации мероприятия спортсмену помогут власти ХМАО.
