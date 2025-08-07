Кухарук объявил о запуске нового завода в Сургуте

В Сургуте запустят производство закаленного стекла и стеклопакетов. Проект реализует компания ООО «Тандем» при поддержке льготного займа Фонда развития Югры. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Руслан Кухарук.
«Открытие новой линии производства в автономном округе обеспечит выполнение современных технологических нормативов при строительстве. А также снизит затраты и ускорит реализацию строительных проектов, включая работы по интерьерному остеклению», — рассказал губернатор.
Максимальная мощность производства составит 78 тысяч квадратных метров продукции в год. Достичь этого объема планируется к июлю 2027 года.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ввели новую региональную меру поддержки для предпринимателей, которые занимаются проектами в приоритетных отраслях. Бизнесмены могут получить субсидии до двух миллионов рублей.
