07 августа 2025

В ХМАО водитель автобуса помог пенсионерке найти забытые документы

Водитель автобуса из Нижневартовска пришел на помощь женщине-инвалиду
Водитель автобуса из Нижневартовска пришел на помощь женщине-инвалиду

Водитель автобуса маршрута №11 в Нижневартовске (ХМАО) помог женщине-инвалиду, которая забыла в салоне пакет с важными бумагами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Домтрансавто», которая выполняет автобусные перевозки в городе.

«Женщина случайно оставила в автобусе пакет с важными документами. Водитель по завершению рейса осмотрел салон и обнаружил пакет с бумагами, которые оперативно передал пассажирке», — сообщили в компании.

Пенсионерка, выходя на одной из остановок, не заметила, как оставила в автобусе пакет, в котором находились документы. Лишь спустя несколько минут она поняла, что вещи исчезли, и позвонила в диспетчерскую.

Диспетчер оперативно вышел на связь с водителем автобуса — Хайрулой Сайдариповым. Мужчина осмотрел салон по завершении рейса и обнаружил пропажу. Документы он аккуратно отложил, а спустя короткое время лично вернул их взволнованной пассажирке, когда та приехала на конечную остановку. «Благодарю водителя за ответственный и чуткий подход к работе, а также готовность помочь!» — поделилась жительница города.

Ранее URA.RU писало, в Нижневартовске (ХМАО) водитель автобуса приостановил движение ради спасения жительницы города. Он вызвал скорую помощь и дождался приезда медиков, несмотря на недовольство других пассажиров.

