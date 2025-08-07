07 августа 2025

У туристов ХМАО стало популярно путешествовать в Казахстан ради концертов

Югорчане едут на концерты в страны ближнего зарубежья
Югорчане едут на концерты в страны ближнего зарубежья

Жители Югры стали активно путешествовать в Казахстан. Нередко туристы едут туда не только ради пляжного отдыха, но и на концерты зарубежных звезд. Туристический тренд URA.RU обсудило с руководителем агентства путешествий SoloWay Еленой Соловьевой.

«Есть пары, которые ездят туда на концерты. Потому что там выступают звезды мирового масштаба. В Казахстан и Азербайджан они продолжают прилетать. Это прям тренд сейчас», — рассказывает журналисту агентства Соловьева. Среди звезд, на которых едут югорчане, например, Робби Уильямс и Дженнифер Лопес.

Помимо поездок на концерты, некоторые совмещают их с пляжным отдыхом. В Казахстане особенно популярен курортный город Актау. «Все как в Турции просто море мелкое. Зато есть очень много бассейнов — и с подогревом, и с морской водой — там огромное изобилие», — добавляет турагент.

Отдыхать в страны ближнего зарубежья югорчане чаще отправляются сами. Самые дешевые билеты из Сургута и Нижневартовска в Алматы в одну сторону на сентябрь можно найти примерно за 15 тысяч рублей. А в Актау можно добраться за 12-16,5 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, что среди туристов ХМАО набирает популярность новый тренд — отдых в Сингапуре. По данным турагентства «Семь чудес», туда преимущественно едут опытные путешественники, побывавшие во многих других странах.

