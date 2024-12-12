Привязать маткапитал к стоимости жилья предлагают в Челябинске

13 декабря 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Евгений Губанов: «Мы видим востребованность мер поддержки семей с детьми» Фото: Людмила Ковалева Привязать материнский капитал к стоимости квадратного метра жилья предлагают в Челябинске. С такой инициативой по поддержке семей на заседании правления Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области выступил Евгений Губанов, председатель комитета СПП по устойчивому развитию — управляющий директор Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию). «Мы считаем перспективным объединить все виды мер господдержки семей с детьми в единое пособие на ребенка, размер материнского капитала „привязать“ к стоимости квадратного метра и сделать так, чтобы объем мер поддержки не зависел от дохода семьи. Это часть предложений, озвученных работниками и экспертами во время предварительного обсуждения вопросов демографической политики», — сообщил Губанов во время обсуждения соцгарантий, ориентированных на семьи с детьми. Губанов подчеркнул, что на большинстве крупных предприятий Челябинской области реализуются корпоративные программы поддержки семей с детьми и многодетности, сотрудникам оказывается материальная и другая поддержка. В производственной группе «Метран» около 10% трудового коллектива — многодетные родители. Компания оказывает им материальную помощь при рождении ребенка, доводит до величины оклада выплаты на период больничных, также за счет ДМС оплачивает ведение беременных сотрудниц в частных клиниках. АО «ЧТПЗ» предоставляет многодетным родителям дополнительный недельный оплачиваемый отпуск, заводчане получают выплаты при рождении каждого ребенка, для обеспечения здорового питания действует программа «Тарелка здоровья» с повышенной компенсацией для сотрудниц, ожидающих ребенка. Сотрудницы, которые находятся в неоплачиваемом отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет получают от предприятия ежемесячные выплаты. И это только часть помощи семьям заводчан. «На примере ЧТПЗ и других предприятий региона мы видим, насколько востребованы меры поддержки семей с детьми. Когда наш работник получает сертификат на покупку канцелярии первокласснику, льготную путевку в детский лагерь или в санаторий у моря, он чувствует помощь компании», — отметил Губанов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Привязать материнский капитал к стоимости квадратного метра жилья предлагают в Челябинске. С такой инициативой по поддержке семей на заседании правления Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области выступил Евгений Губанов, председатель комитета СПП по устойчивому развитию — управляющий директор Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию). «Мы считаем перспективным объединить все виды мер господдержки семей с детьми в единое пособие на ребенка, размер материнского капитала „привязать“ к стоимости квадратного метра и сделать так, чтобы объем мер поддержки не зависел от дохода семьи. Это часть предложений, озвученных работниками и экспертами во время предварительного обсуждения вопросов демографической политики», — сообщил Губанов во время обсуждения соцгарантий, ориентированных на семьи с детьми. Губанов подчеркнул, что на большинстве крупных предприятий Челябинской области реализуются корпоративные программы поддержки семей с детьми и многодетности, сотрудникам оказывается материальная и другая поддержка. В производственной группе «Метран» около 10% трудового коллектива — многодетные родители. Компания оказывает им материальную помощь при рождении ребенка, доводит до величины оклада выплаты на период больничных, также за счет ДМС оплачивает ведение беременных сотрудниц в частных клиниках. АО «ЧТПЗ» предоставляет многодетным родителям дополнительный недельный оплачиваемый отпуск, заводчане получают выплаты при рождении каждого ребенка, для обеспечения здорового питания действует программа «Тарелка здоровья» с повышенной компенсацией для сотрудниц, ожидающих ребенка. Сотрудницы, которые находятся в неоплачиваемом отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет получают от предприятия ежемесячные выплаты. И это только часть помощи семьям заводчан. «На примере ЧТПЗ и других предприятий региона мы видим, насколько востребованы меры поддержки семей с детьми. Когда наш работник получает сертификат на покупку канцелярии первокласснику, льготную путевку в детский лагерь или в санаторий у моря, он чувствует помощь компании», — отметил Губанов.