Пермяк обвиняется в распространении детской порнографии

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Уголовное дело пермяка, распространявшего порнографию, направлено в суд
Уголовное дело пермяка, распространявшего порнографию, направлено в суд Фото:

Пермяк, распространявший детскую порнографию в марте и апреле 2023 года, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«Следственный отдел по Свердловскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего пермяка. Он обвиняется в незаконном распространении порнографии через Интернет, в том числе с изображением несовершеннолетних (п. „а, г“ ч. 2 ст. 242, п. „б“ ч. 3 ст. 242, п. „а, г“ ч. 2 ст. 242 УК РФ)», — рассказали в ведомстве.

Обвиняемый незаконно распространил в соцсети порнографические фотографии, в том числе с участием детей младше 14 лет. Он занимался этим в марте и апреле 2023 года. Сейчас следствие собрало достаточно доказательств, дело направлено в суд.

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Пермяк, распространявший детскую порнографию в марте и апреле 2023 года, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. «Следственный отдел по Свердловскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего пермяка. Он обвиняется в незаконном распространении порнографии через Интернет, в том числе с изображением несовершеннолетних (п. „а, г“ ч. 2 ст. 242, п. „б“ ч. 3 ст. 242, п. „а, г“ ч. 2 ст. 242 УК РФ)», — рассказали в ведомстве. Обвиняемый незаконно распространил в соцсети порнографические фотографии, в том числе с участием детей младше 14 лет. Он занимался этим в марте и апреле 2023 года. Сейчас следствие собрало достаточно доказательств, дело направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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