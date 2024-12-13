Пермяк обвиняется в распространении детской порнографии

Пермяк, распространявший детскую порнографию в марте и апреле 2023 года, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
«Следственный отдел по Свердловскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего пермяка. Он обвиняется в незаконном распространении порнографии через Интернет, в том числе с изображением несовершеннолетних (п. „а, г“ ч. 2 ст. 242, п. „б“ ч. 3 ст. 242, п. „а, г“ ч. 2 ст. 242 УК РФ)», — рассказали в ведомстве.
Обвиняемый незаконно распространил в соцсети порнографические фотографии, в том числе с участием детей младше 14 лет. Он занимался этим в марте и апреле 2023 года. Сейчас следствие собрало достаточно доказательств, дело направлено в суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!