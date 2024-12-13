Колян из «Реальных пацанов» назвал Пермь молодежной столицей

Российский актер Николай Наумов, который играл в сериале «Реальные пацаны», призвал голосовать за Пермь в конкурсе на звание «Молодежной столицы России». Ролик с обращением был опубликован в telegram-канале правительства Пермского края.
«Пермь претендует на звание „Молодежной столицы России“. Ты можешь оставить свой голос за город Пермь на портале Госуслуги. Проголосуй за Пермь. Мы реально крутые!» — сказал актер в видеообращении.
За Пермь призвали проголосовать российские певцы Антон и Виктория Макарские. Народный артист России, пианист, дирижер и композитор Сергей Жилин также выбрал Пермь Молодежной столицей.
Ранее стало известно, что Пермь поборется в финале за звание «Молодежная столица России — 2025». Город-победитель получит право на проведение у себя проектов Росмолодежи и поддержку для реализации инициатив. Голосование за победителя стартовало 1 декабря: оно проходит на специальной платформе обратной связи (ПОС) портала Госуслуг.
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