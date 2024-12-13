13 декабря 2024

Колян из «Реальных пацанов» назвал Пермь молодежной столицей

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Наумов призвал голосовать за Пермь
Николай Наумов призвал голосовать за Пермь Фото:

Российский актер Николай Наумов, который играл в сериале «Реальные пацаны», призвал голосовать за Пермь в конкурсе на звание «Молодежной столицы России». Ролик с обращением был опубликован в telegram-канале правительства Пермского края.

«Пермь претендует на звание „Молодежной столицы России“. Ты можешь оставить свой голос за город Пермь на портале Госуслуги. Проголосуй за Пермь. Мы реально крутые!» — сказал актер в видеообращении.

За Пермь призвали проголосовать российские певцы Антон и Виктория Макарские. Народный артист России, пианист, дирижер и композитор Сергей Жилин также выбрал Пермь Молодежной столицей.

Ранее стало известно, что Пермь поборется в финале за звание «Молодежная столица России — 2025». Город-победитель получит право на проведение у себя проектов Росмолодежи и поддержку для реализации инициатив. Голосование за победителя стартовало 1 декабря: оно проходит на специальной платформе обратной связи (ПОС) портала Госуслуг.

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Российский актер Николай Наумов, который играл в сериале «Реальные пацаны», призвал голосовать за Пермь в конкурсе на звание «Молодежной столицы России». Ролик с обращением был опубликован в telegram-канале правительства Пермского края. «Пермь претендует на звание „Молодежной столицы России“. Ты можешь оставить свой голос за город Пермь на портале Госуслуги. Проголосуй за Пермь. Мы реально крутые!» — сказал актер в видеообращении. За Пермь призвали проголосовать российские певцы Антон и Виктория Макарские. Народный артист России, пианист, дирижер и композитор Сергей Жилин также выбрал Пермь Молодежной столицей. Ранее стало известно, что Пермь поборется в финале за звание «Молодежная столица России — 2025». Город-победитель получит право на проведение у себя проектов Росмолодежи и поддержку для реализации инициатив. Голосование за победителя стартовало 1 декабря: оно проходит на специальной платформе обратной связи (ПОС) портала Госуслуг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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