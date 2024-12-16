16 декабря 2024

В арктическом районе ХМАО назначен новый прокурор

Прокуратуру Березовского района возглавил Роман Жуков
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Роман Жуков возглавил прокуратуру Березовского района
Роман Жуков возглавил прокуратуру Березовского района Фото:

Генеральный прокурор России Игорь Краснов назначил главой прокуратуры Березовского района (ХМАО) Романа Жукова. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры назначен Жуков Роман Александрович», — сообщает пресс-служба ведомства. С 2019 года он занимал должность заместителя Югорского межрайонного прокурора

Роман Жуков окончил Сургутский государственный университет в 2006 году. С 2005 по 2008 работал помощником судьи в городском суде, а после был принят на службу в надзорное ведомство. С 2008 по 2011 годы был помощником прокурора Сургутского района и Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора. С 2012 по 2019 был его заместителем до назначения на аналогичную должность в Югорской межрайонной прокуратуре.

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов назначил главой прокуратуры Березовского района (ХМАО) Романа Жукова. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры назначен Жуков Роман Александрович», — сообщает пресс-служба ведомства. С 2019 года он занимал должность заместителя Югорского межрайонного прокурора Роман Жуков окончил Сургутский государственный университет в 2006 году. С 2005 по 2008 работал помощником судьи в городском суде, а после был принят на службу в надзорное ведомство. С 2008 по 2011 годы был помощником прокурора Сургутского района и Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора. С 2012 по 2019 был его заместителем до назначения на аналогичную должность в Югорской межрайонной прокуратуре.
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