В ГУФСИН прокомментировали смерть челябинского юриста Казанцева

ГУФСИН по Челябинской области: «Осужденного пытались спасти»

Владимир Казанцев скончался в возрасте 52 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ГУФСИН по Челябинской области прокомментировали смерть юриста Владимира Казанцева, отбывавшего срок за мошенничество в ИК-11. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, осужденного пытались спасти.

«Осужденный, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений ГУФСИН по Челябинской области, внезапно почувствовал себя плохо. На место незамедлительно прибыл медицинский работник учреждения. Параллельно на место была вызвана бригада скорой помощи. Работником были проведены реанимационные мероприятия. Но положительного результата они не принесли. Смерть осужденного констатировал врач бригады скорой помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Там отметили, что Казанцев имел ряд хронических заболеваний и регулярно наблюдался у врача. Смерть не носит криминальный характер.

«В настоящий момент по данному факту сотрудниками аппарата ГУФСИН по региону проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе ведомства.

Казанцев скончался в возрасте 52 лет. В колонию он попал в октябре 2022 года по обвинению в мошенничестве. В суде удалось доказать, что он обманул нескольких своих клиентов на крупные суммы. При этом сам мужчина своей вины не признал.