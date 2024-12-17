Сын бывшего топ-менеджера «Лукойла» собирается построить новый завод в ХМАО

Сын бывшего президента «Лукойла» Вагита Алекперова, Юсуф Алекперов, планирует открыть новое предприятие в Когалыме (ХМАО). Его компания «ЭКТО» зарегистрировала ООО «Когалымский завод полимерных труб» (КЗПТ). Соучредителем организации выступает «Лукойл-Западная Сибирь».
«ООО „Когалымский завод полимерных труб“ зарегистрирован в декабре 2024 года в городе Когалыме. Основной вид деятельности — производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей», — указано в документах, которые имеются в распоряжении агентства URA.RU.
Согласно данным реестра, уставный капитал КЗПТ составляет 100 миллионов рублей. Ключевыми учредителями компании выступают ООО «ЭКТО» (64,9%), ООО «Лукойл-Западная Сибирь» (25,1%) и ООО «Группа Полипластик» (10%). Генеральным директором завода назначен Денис Александров. Завод займется производством пластмассовых изделий и предоставлением услуг по их ремонту.
Редакция URA.RU направила запросы в компании учредителей нового предприятия для уточнения деталей проекта. На момент публикации ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что состояние Юсуфа Алекперова оценивается в 200 миллионов долларов. Ему принадлежит холдинг «ЭКТО», который включает компании, занимающиеся разноплановой деятельностью: от автодилерства до производства газировки и спортивных судов.
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