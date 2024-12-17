Портрет бывшего губернатора ХМАО Натальи Комаровой оказался дороже, чем парадное фото действующего главы региона Руслана Кухарука. На маркетплейсах Ozon и Wildberries торговать изображениями политического истеблишмента придумала новосибирская компания, специализирующаяся на фермерских товарах, обнаружили журналисты URA.RU.
«Маленький портрет Кухарука стоит в среднем на 300 рублей ниже на обеих площадках, чем фото Комаровой. Большой — уже почти на 800», — отмечают корреспонденты.
Кроме югорских глав, губернаторов других регионов и федеральных министров, там можно найти портреты имама Шамиля, Дзержинского, Ивана Грозного, Далай-ламы, а также батарейки и ножи для чистки копыт. На вопрос URA.RU о причинах такого подхода к ценообразованию предприимчивые коммерсанты не ответили.
Ранее URA.RU писало о том, что мэрии и думы муниципалитетов ХМАО остались без парадных портретов нового губернатора. Они не успели доехать до его инаугурации.
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