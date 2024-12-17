Маркетплейсы оценили портрет Комаровой выше фото губернатора ХМАО Кухарука. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Маркетплейсы продают портреты губернаторов ХМАО по разной цене
Маркетплейсы продают портреты губернаторов ХМАО по разной цене Фото:

Портрет бывшего губернатора ХМАО Натальи Комаровой оказался дороже, чем парадное фото действующего главы региона Руслана Кухарука. На маркетплейсах Ozon и Wildberries торговать изображениями политического истеблишмента придумала новосибирская компания, специализирующаяся на фермерских товарах, обнаружили журналисты URA.RU.

«Маленький портрет Кухарука стоит в среднем на 300 рублей ниже на обеих площадках, чем фото Комаровой. Большой — уже почти на 800», — отмечают корреспонденты.

Кроме югорских глав, губернаторов других регионов и федеральных министров, там можно найти портреты имама Шамиля, Дзержинского, Ивана Грозного, Далай-ламы, а также батарейки и ножи для чистки копыт. На вопрос URA.RU о причинах такого подхода к ценообразованию предприимчивые коммерсанты не ответили.

Ранее URA.RU писало о том, что мэрии и думы муниципалитетов ХМАО остались без парадных портретов нового губернатора. Они не успели доехать до его инаугурации.

Портреты губернаторов ХМАО, Wildberries
Портреты губернаторов ХМАО, Wildberries
Фото:

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Портрет бывшего губернатора ХМАО Натальи Комаровой оказался дороже, чем парадное фото действующего главы региона Руслана Кухарука. На маркетплейсах Ozon и Wildberries торговать изображениями политического истеблишмента придумала новосибирская компания, специализирующаяся на фермерских товарах, обнаружили журналисты URA.RU. «Маленький портрет Кухарука стоит в среднем на 300 рублей ниже на обеих площадках, чем фото Комаровой. Большой — уже почти на 800», — отмечают корреспонденты. Кроме югорских глав, губернаторов других регионов и федеральных министров, там можно найти портреты имама Шамиля, Дзержинского, Ивана Грозного, Далай-ламы, а также батарейки и ножи для чистки копыт. На вопрос URA.RU о причинах такого подхода к ценообразованию предприимчивые коммерсанты не ответили. Ранее URA.RU писало о том, что мэрии и думы муниципалитетов ХМАО остались без парадных портретов нового губернатора. Они не успели доехать до его инаугурации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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