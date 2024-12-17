Директор пермской компании ответит за неуплату налогов на миллионы рублей

Директор компании в городе Чайковский (Пермский край) предстанет перед судом за сокрытие налогов. Следователи заверили расследование уголовного дела в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью. Об этом сообщает пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.
«Следствием установлено, что обвиняемый, будучи директором коммерческой организации, которое задолжало более 70 млн рублей по налогам и страховым взносам, с 24 июля 2023 года по 29 января 2024 года расходовал более 29 млн рублей по своему усмотрению, игнорируя интересы своей компании и государства», — рассказали в ведомстве.
Обвиняемый мог сокрытыми 29 млн рублей частичного погасить задолженности по налогам в разные бюджеты России. По ходатайствую следствия, суд наложил арест на имущество организации свыше 30 млн рублей. Во время следствия организация возместила ущерб на сумму более 35 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!