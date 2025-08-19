Пермские металлурги присоединились к всероссийскому марафону «Беги-Иди»

Объединенная металлургическая компания (ОМК) запустила онлайн-марафон по бегу и фоновой ходьбе «Беги-Иди» для своих сотрудников из более чем 40 регионов России. В стороне не остался и чусовской завод Прикамья. Об этом агентству URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.
«Мы начали организовывать мероприятия такого формата еще в 2020 году, чтобы объединить коллег и повысить их ежедневную физическую активность. Проводим их ежегодно пятый год подряд. Благодаря этому мы узнали, как много наших коллег любят спорт», — отметил один из организаторов марафона, куратор по организации физкультурно-массовой работы выксунского завода ОМК Дмитрий Кадяев.
Команды по фоновой ходьбе состоят из пяти человек, а у бегунов команда будет состоять из четырех. Маршрут, время и место тренировок участники выберут самостоятельно. С 16 августа по 7 сентября каждая команда должна будет суммарно набрать один миллион шагов или пробежать 500 километров.
Все данные о накопленном расстоянии вносятся через специальное приложение, которое автоматически считает шаги и километраж, как индивидуальный, так и командный. А результаты открыты и видны всем участникам.
Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2025 года почти 5,5 тысячи сотрудников ОМК, в состав которой входит чусовской завод, приняли участие в нескольких десятках акций. Они были посвящены поддержке людей, защите экологии и социальным инициативам.
