17 декабря 2024

Концерт эпатажной певицы порношансона сорвался в Екатеринбурге

Концерт Альбины Сексовой отменили в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт планировали устроить в новогодние праздники
Концерт планировали устроить в новогодние праздники Фото:

В Екатеринбурге отменили концерт Альбины Сексовой (настоящее имя — Елена Казарина), которая прославилась благодаря песням на социальную и сексуальную тематику. Об этом в соцсетях рассказали организаторы.

«Спешим сообщить, что концерт Альбины Сексовой 5 января в клубе „Ц“ отменен по независимым от артиста и организатора причинам. Концерты в Москве и Питере по-прежнему состоятся. Деньги за приобретенные билеты вернутся автоматически в установленный законом срок», — говорится в соцсетях.

67-летняя певица из Санкт-Петербурга прославилась в 2020 году, когда выпустила альбом «Королева Тик-Тока» и прогремела с песней «Кис-кис-кис — женщина-сюрприз». Музыку исполнительницы называют мемной и относят к порношансону. В ноябре 2024 года Сексову оштрафовали на 10 тысяч рублей за разжигание вражды. В одной из песен артистки нашли негативную оценку русского народа и высказывания о преимуществе народов Кавказа, Закавказья, Средней Азии по отношению к русским. 

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В Екатеринбурге отменили концерт Альбины Сексовой (настоящее имя — Елена Казарина), которая прославилась благодаря песням на социальную и сексуальную тематику. Об этом в соцсетях рассказали организаторы. « Спешим сообщить, что концерт Альбины Сексовой 5 января в клубе „Ц“ отменен по независимым от артиста и организатора причинам. Концерты в Москве и Питере по-прежнему состоятся. Деньги за приобретенные билеты вернутся автоматически в установленный законом срок» , — говорится в соцсетях. 67-летняя певица из Санкт-Петербурга прославилась в 2020 году, когда выпустила альбом «Королева Тик-Тока» и прогремела с песней «Кис-кис-кис — женщина-сюрприз». Музыку исполнительницы называют мемной и относят к порношансону. В ноябре 2024 года Сексову оштрафовали на 10 тысяч рублей за разжигание вражды. В одной из песен артистки нашли негативную оценку русского народа и высказывания о преимуществе народов Кавказа, Закавказья, Средней Азии по отношению к русским. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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