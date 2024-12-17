Концерт эпатажной певицы порношансона сорвался в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отменили концерт Альбины Сексовой (настоящее имя — Елена Казарина), которая прославилась благодаря песням на социальную и сексуальную тематику. Об этом в соцсетях рассказали организаторы.
«Спешим сообщить, что концерт Альбины Сексовой 5 января в клубе „Ц“ отменен по независимым от артиста и организатора причинам. Концерты в Москве и Питере по-прежнему состоятся. Деньги за приобретенные билеты вернутся автоматически в установленный законом срок», — говорится в соцсетях.
67-летняя певица из Санкт-Петербурга прославилась в 2020 году, когда выпустила альбом «Королева Тик-Тока» и прогремела с песней «Кис-кис-кис — женщина-сюрприз». Музыку исполнительницы называют мемной и относят к порношансону. В ноябре 2024 года Сексову оштрафовали на 10 тысяч рублей за разжигание вражды. В одной из песен артистки нашли негативную оценку русского народа и высказывания о преимуществе народов Кавказа, Закавказья, Средней Азии по отношению к русским.
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