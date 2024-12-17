17 декабря 2024

Должница из Екатеринбурга отсудила у банка 100 тысяч за навязчивость

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушке звонили и писали из банка более 100 раз (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге банк выплатил 100 тысяч рублей должнице по кредиту за навязчивые сообщения и звонки с требованиями погасить долги. Всего за несколько месяцев было совершено 109 обращений. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России.

«На сотовый телефон девушки стали поступать звонки. Звонивший требовал вернуть долг, кроме того, поступали и сообщения. В совокупности за несколько месяцев было совершено 109 звонков и смс», — пояснили в ведомстве.

После обращения девушки приставы организовали проверку, в ходе которой подтвердилось чрезмерное количество обращений. Штраф наложил замруководителя ГУФССП по региону.

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В Екатеринбурге банк выплатил 100 тысяч рублей должнице по кредиту за навязчивые сообщения и звонки с требованиями погасить долги. Всего за несколько месяцев было совершено 109 обращений. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России. «На сотовый телефон девушки стали поступать звонки. Звонивший требовал вернуть долг, кроме того, поступали и сообщения. В совокупности за несколько месяцев было совершено 109 звонков и смс», — пояснили в ведомстве. После обращения девушки приставы организовали проверку, в ходе которой подтвердилось чрезмерное количество обращений. Штраф наложил замруководителя ГУФССП по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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