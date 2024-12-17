Должница из Екатеринбурга отсудила у банка 100 тысяч за навязчивость

В Екатеринбурге банк выплатил 100 тысяч рублей должнице по кредиту за навязчивые сообщения и звонки с требованиями погасить долги. Всего за несколько месяцев было совершено 109 обращений. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России.
«На сотовый телефон девушки стали поступать звонки. Звонивший требовал вернуть долг, кроме того, поступали и сообщения. В совокупности за несколько месяцев было совершено 109 звонков и смс», — пояснили в ведомстве.
После обращения девушки приставы организовали проверку, в ходе которой подтвердилось чрезмерное количество обращений. Штраф наложил замруководителя ГУФССП по региону.
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