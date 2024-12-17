В Екатеринбурге ФСБ задержала бизнесвумен, собиравшуюся откупиться от силовиков

В Екатеринбурге оперативники ФСБ задержали 43-летнюю бизнесвумен Виолетту (предоставляет услуги в области права), которая пыталась передать деньги полицейским, чтобы избежать уголовной ответственности. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Предпринимательницу подозревают в незаконном использовании поддельных банковских карт. Она хотела избежать проверки и для этого передала своему знакомому 300 тысяч рублей, чтобы он отнес их силовикам», — сказал собеседник агентства.
Женщину задержали, она призналась в содеянном. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Комментариев от свердловских силовых структур нет.
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