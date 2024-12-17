17 декабря 2024

В Екатеринбурге ФСБ задержала бизнесвумен, собиравшуюся откупиться от силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Силовая операция прошла на прошлой неделе Фото:

В Екатеринбурге оперативники ФСБ задержали 43-летнюю бизнесвумен Виолетту (предоставляет услуги в области права), которая пыталась передать деньги полицейским, чтобы избежать уголовной ответственности. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Предпринимательницу подозревают в незаконном использовании поддельных банковских карт. Она хотела избежать проверки и для этого передала своему знакомому 300 тысяч рублей, чтобы он отнес их силовикам», — сказал собеседник агентства.

Женщину задержали, она призналась в содеянном. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Комментариев от свердловских силовых структур нет.

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В Екатеринбурге оперативники ФСБ задержали 43-летнюю бизнесвумен Виолетту (предоставляет услуги в области права), которая пыталась передать деньги полицейским, чтобы избежать уголовной ответственности. Об этом URA.RU рассказал источник. «Предпринимательницу подозревают в незаконном использовании поддельных банковских карт. Она хотела избежать проверки и для этого передала своему знакомому 300 тысяч рублей, чтобы он отнес их силовикам», — сказал собеседник агентства. Женщину задержали, она призналась в содеянном. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Комментариев от свердловских силовых структур нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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