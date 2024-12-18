18 декабря 2024

Загадочные деревни и арт-объекты: куда съездить в каникулы в Пермском крае

Пермский край предлагает необычные направления для новогодних путешествий
© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, зимняя дорога, пермский край, трасса зимой, снежная трасса, заснеженная дорога
Новогодние каникулы — прекрасное время для автопутешествия Фото:

Неделя новогодних каникул — хорошая возможность узнать что-то новое. Если стандартные туры в Каменный город, Кунгур и Чердынь для вас уже пройденный этап, предлагаем самостоятельно отправиться в путешествие, чтобы найти необычные точки на карте Пермского края.

«Зачекиниться»

Молебка. Пермь
«Космолет» перед Усть-Кишертью
Фото:

Различными арт-объектами и необычными памятниками наполнена не только Пермь. Есть они во многих городках и поселках Прикамья. Не забудьте «зачекиниться» рядом с ними и сделать фото, катаясь по краю.

  • Настоящий музей деревянной скульптуры под открытым небом расположился в деревне Пармайлово Кочевского округа. Он весь состоит из работ местного мастера Егора Утробина, которые созданы по мотивам коми-пермяцких народных сказок.
  • Музыкальный арт-объект Туригум стоит селе Архангельское. Из туригума коми-пермяки делают народный инструмент — дудочки поляны. Инсталляция же создана из металлических трубок и по форме воспроизводит растение и национальный музыкальный инструмент.
  • Красный дракон поселился на холме в деревне Пеньки. На ветру он извивается и вращается вокруг своей оси. Окружен дракон другими арт-объектами, которые создали в рамках фестиваля «Дыхание ветра».
  • Несколько космических арт-объектов есть на карте Прикамья. Это, например, известный на всю страну пришелец «Алешенька» в Молебке, а также «Космолет» перед Усть-Кишертью и памятник собаке-космонавту Звездочке на въезде в деревню Карша.

Деревни и села

Коллекция старинных наличников в культурном центре «Лад». Шадринск
Красоту наличников покужт пермские деревни
Фото:

Арт-объекты привлекают к себе оригинальностью, но в Прикамье некоторые населенные пункты сами, как арт-объекты или целые музеи. Особенно это касается старинных деревень и сел.

  • Покча — село в Чердынском округе. Впервые упоминается в летописях еще в 1472 году. Все село — сплошной памятник архитектуры. Но сами гордятся деревянной резьбой, которой украшены местные дома. В старину при строительстве дома особое внимание уделялось оформлению окон, дверей, ворот, крыши. Детали украшений — это магические символы, которые защищали жилье от злых духов. Особенно разнообразны и нарядны в Покче наличники, пишет на портале «Ураловед» Ирина Шумихина.
  • Татарская, Чигироб, Дуброва, Губдор — эти места для любителей заброшек. По-настоящему древних заброшек. Все эти деревни стоят на старинном чердынском тракте. Заехав в них, можно осмотреть деревянные и каменные часовни и церкви, которые сейчас не действуют.
  • Шумихинский и Юбилейный — поселки советской эпохи. Сейчас находятся в запустении, а потому здесь тоже множество заброшек. Многие их называют «уральской Припятью».
  • Кын — село, которому официально присвоен статус исторического поселения. Вместе с заводским комплексом, Свято-Троицкой церковью, в которой сохранились древние фрески, и каждым домом оно представляет собой памятник истории. Село наполнено арт-объектами, здесь работает музей, а любители прогулок могут прогуляться по льду Чусовой до живописных скал.

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Неделя новогодних каникул — хорошая возможность узнать что-то новое. Если стандартные туры в Каменный город, Кунгур и Чердынь для вас уже пройденный этап, предлагаем самостоятельно отправиться в путешествие, чтобы найти необычные точки на карте Пермского края. Различными арт-объектами и необычными памятниками наполнена не только Пермь. Есть они во многих городках и поселках Прикамья. Не забудьте «зачекиниться» рядом с ними и сделать фото, катаясь по краю. Арт-объекты привлекают к себе оригинальностью, но в Прикамье некоторые населенные пункты сами, как арт-объекты или целые музеи. Особенно это касается старинных деревень и сел.
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