Мэр Челябинска Алексей Лошкин и спикер гордумы Сергей Буяков приняли участие в акции «Елка желаний», целью которой является исполнение желаний детей, оказавшихся в трудной ситуации. Как сообщили в пресс-службе мэрии, также в акции принял ряд других руководителей администрации высокого ранга и депутатов гордумы.
«Приближается замечательный праздник — Новый год. В этом время нас не покидает ощущение какого-то волшебства. И мы сегодня можем подарить новогоднее чудо детям, которые нуждаются в нем, которые нуждаются в заботе и внимании не только родителей, но и всех нас. Я благодарю вас за то, что вы присоединились к этому празднику и подарите детям замечательные эмоции», — отметил Лошкин.
Участники акции сняли с елки шары с заветными мечтами юных челябинцев. Среди детей, чьи желания скоро воплотятся в реальность, — дети с ограниченными возможностями здоровья, дети участников СВО, а также те, чьи семьи были вынуждены покинуть родной дом из-за боев на приграничных территориях.
«Желания загадывают дети, кому сейчас по разным причинам очень сложно. В наших силах поднять им настроение и создать атмосферу волшебства Нового года. Благодаря моим неравнодушным коллегам шаров на елке сегодня стало гораздо меньше. Всё больше депутатов присоединяются к акции», — подчеркнул Буяков.
Возраст детей, загадавших новогодние желания для участия в акции — от трех до 17 лет. Главная цель «Елки желаний» — подарить детям радость и ощущение новогоднего волшебства.
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