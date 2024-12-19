Путин назвал категорию россиян, которым положена ипотека со ставкой 2%

Путин заявил, что мариупольцы имеют право на компенсационное жилье
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В Мариуполе активно восстанавливаются дома, заявил Путин
В Мариуполе активно восстанавливаются дома, заявил Путин Фото:
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Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Мариуполю уделяется большое внимание как крупному городу. Люди в этом городе, по словам главы государства, имеют право на компенсационное жилье рядом с их бывшими местами проживания, а также могут получить жилье по льготной ипотеке со ставкой 2%. 

«Мариуполю мы уделяем много внимания. Это большой город. Что касается жилья, повторяю, есть дома, переданные застройщикам. Но люди имеют право получить жилье хотя бы рядом с теми местами, где они жили раньше, если на этой территории строит застройщик», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Он добавил, что в Мариуполе имеется около трех тысяч многоквартирных домов, восстановлено примерно 1,7 тысячи, документы оформлены на 500 из них. Восстанавливаются дома и строятся новые. Если восстановление невозможно, территории передаются застройщикам. Жители могут получить жилье по льготной ипотеке с процентной ставкой 2%, заключил президент.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Мариуполю уделяется большое внимание как крупному городу. Люди в этом городе, по словам главы государства, имеют право на компенсационное жилье рядом с их бывшими местами проживания, а также могут получить жилье по льготной ипотеке со ставкой 2%.  «Мариуполю мы уделяем много внимания. Это большой город. Что касается жилья, повторяю, есть дома, переданные застройщикам. Но люди имеют право получить жилье хотя бы рядом с теми местами, где они жили раньше, если на этой территории строит застройщик», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что в Мариуполе имеется около трех тысяч многоквартирных домов, восстановлено примерно 1,7 тысячи, документы оформлены на 500 из них. Восстанавливаются дома и строятся новые. Если восстановление невозможно, территории передаются застройщикам. Жители могут получить жилье по льготной ипотеке с процентной ставкой 2%, заключил президент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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