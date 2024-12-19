В Екатеринбурге на улице Тверитина мужчина подошел к двум парням и попросил у них денег. После отказа он накинулся на них с кулаками. Об этом рассказал очевидец в соцсетях.
«Произошёл стандартный гопстоп. У ребят спросили денег, они ответили, что ничего нет, а им, разумеется, не поверили. Будьте аккуратны, когда такие экземпляры разгуливают по улицам», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника.
Ранее в Екатеринбурге неизвестный проник в магазин с вывеской «Ремонт телефонов» на улице Ильича. На выходе его встретил охранник с предметом, похожим на пистолет, задержал и избил.
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