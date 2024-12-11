В Екатеринбурге неизвестный проник в магазин с вывеской «Ремонт телефонов» на улице Ильича (жилой район Уралмаш). На выходе его встретил охранник с предметом, похожим на пистолет, задержал и избил. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
«Ночью на перекрестке Ильича-Калинина произошел инцидент. Там парень разбил стекло в магазине „Ремонт телефонов“ и пытался вынести много мобил, но на выходе его встретил человек с пистолетом, возможно, охранник. Полиция приехала позже», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
После этого очевидцы услышали крики с улицы: «Ребята, ему плохо, спасите! Человек умирает, помощи нет». Другие екатеринбуржцы сняли на видео момент ограбления. На кадрах видно разбитое стекло и охранника, который пришел туда с оружием и приказал грабителю выйти. По словам очевидцев, оно было похоже на шокер или пистолет. Неизвестный вышел и бросил телефоны, а когда подошел поближе, его начали избивать. Вскоре грабителя окружили несколько мужчин.
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!