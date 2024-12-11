«Человек умирает»: в Екатеринбурге грабителя магазина техники поймали на выходе и избили. Видео

В Екатеринбурге охранник избил грабителя, который пытался унести много телефонов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция приехала на место ограбления (архивное фото)
Полиция приехала на место ограбления (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге неизвестный проник в магазин с вывеской «Ремонт телефонов» на улице Ильича (жилой район Уралмаш). На выходе его встретил охранник с предметом, похожим на пистолет, задержал и избил. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

«Ночью на перекрестке Ильича-Калинина произошел инцидент. Там парень разбил стекло в магазине „Ремонт телефонов“ и пытался вынести много мобил, но на выходе его встретил человек с пистолетом, возможно, охранник. Полиция приехала позже», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

После этого очевидцы услышали крики с улицы: «Ребята, ему плохо, спасите! Человек умирает, помощи нет». Другие екатеринбуржцы сняли на видео момент ограбления. На кадрах видно разбитое стекло и охранника, который пришел туда с оружием и приказал грабителю выйти. По словам очевидцев, оно было похоже на шокер или пистолет. Неизвестный вышел и бросил телефоны, а когда подошел поближе, его начали избивать. Вскоре грабителя окружили несколько мужчин.

Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге неизвестный проник в магазин с вывеской «Ремонт телефонов» на улице Ильича (жилой район Уралмаш). На выходе его встретил охранник с предметом, похожим на пистолет, задержал и избил. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. «Ночью на перекрестке Ильича-Калинина произошел инцидент. Там парень разбил стекло в магазине „Ремонт телефонов“ и пытался вынести много мобил, но на выходе его встретил человек с пистолетом, возможно, охранник. Полиция приехала позже», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». После этого очевидцы услышали крики с улицы: «Ребята, ему плохо, спасите! Человек умирает, помощи нет». Другие екатеринбуржцы сняли на видео момент ограбления. На кадрах видно разбитое стекло и охранника, который пришел туда с оружием и приказал грабителю выйти. По словам очевидцев, оно было похоже на шокер или пистолет. Неизвестный вышел и бросил телефоны, а когда подошел поближе, его начали избивать. Вскоре грабителя окружили несколько мужчин. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...