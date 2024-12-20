20 декабря 2024

Центр Екатеринбурга встал в пробки из-за снегопада. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, пробка, зима, проезжая часть, автомобильное движение, парковка, автомобильный поток
На оживленных дорогах случилось восемь аварий (архивное фото) Фото:

Днем 21 декабря на дорогах Екатеринбурга образовались аномальные для этого времени суток семибалльные пробки. Читатели URA.RU пожаловались, что не могут добраться до центра города.

«Центр весь стоит, хотя суббота. Везде полно людей, в „Пассаже“ не припарковаться», — сказал собеседник.

Судя по «Яндекс. Картам», на оживленных участках случилось восемь аварий. Речь идет об улицах Ушакова, Мамина-Сибиряка, Карла Либкнехта и другие.

В городе семибалльные пробки
В городе семибалльные пробки
Машины подолгу стоят в пробках
Машины подолгу стоят в пробках

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Днем 21 декабря на дорогах Екатеринбурга образовались аномальные для этого времени суток семибалльные пробки. Читатели URA.RU пожаловались, что не могут добраться до центра города. «Центр весь стоит, хотя суббота. Везде полно людей, в „Пассаже“ не припарковаться», — сказал собеседник. Судя по «Яндекс. Картам», на оживленных участках случилось восемь аварий. Речь идет об улицах Ушакова, Мамина-Сибиряка, Карла Либкнехта и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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