На оживленных дорогах случилось восемь аварий (архивное фото)
Днем 21 декабря на дорогах Екатеринбурга образовались аномальные для этого времени суток семибалльные пробки. Читатели URA.RU пожаловались, что не могут добраться до центра города.
«Центр весь стоит, хотя суббота. Везде полно людей, в „Пассаже“ не припарковаться», — сказал собеседник.
Судя по «Яндекс. Картам», на оживленных участках случилось восемь аварий. Речь идет об улицах Ушакова, Мамина-Сибиряка, Карла Либкнехта и другие.
В городе семибалльные пробки
Машины подолгу стоят в пробках
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