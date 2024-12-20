Общество Транспорт Центр Екатеринбурга встал в пробки из-за снегопада. Скрин 21 декабря 2024 в 15:45 Размер текста - 17 + На оживленных дорогах случилось восемь аварий (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Днем 21 декабря на дорогах Екатеринбурга образовались аномальные для этого времени суток семибалльные пробки. Читатели URA.RU пожаловались, что не могут добраться до центра города. «Центр весь стоит, хотя суббота. Везде полно людей, в „Пассаже“ не припарковаться», — сказал собеседник. Судя по «Яндекс. Картам», на оживленных участках случилось восемь аварий. Речь идет об улицах Ушакова, Мамина-Сибиряка, Карла Либкнехта и другие. В городе семибалльные пробки Скрин: «Яндекс. Карты» Машины подолгу стоят в пробках читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Днем 21 декабря на дорогах Екатеринбурга образовались аномальные для этого времени суток семибалльные пробки. Читатели URA.RU пожаловались, что не могут добраться до центра города. «Центр весь стоит, хотя суббота. Везде полно людей, в „Пассаже“ не припарковаться», — сказал собеседник. Судя по «Яндекс. Картам», на оживленных участках случилось восемь аварий. Речь идет об улицах Ушакова, Мамина-Сибиряка, Карла Либкнехта и другие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям