«Уралвагонзавод» намерен войти в тройку лидеров по производству вагонов

УВЗ стремится попасть в тройку лидеров вагоностроительных заводов с долей рынка более 21%
«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») планирует нарастить производство вагона на треть. Увеличение показателей позволит предприятию войти в тройку ведущих вагоностроительных заводов России.
«Концерном проводится непрерывная работа с крупнейшими операторами подвижного состава и банками по обеспечению производства в 2025 году контрактами на поставку вагонов. В следующем году планируется произвести вагонов на треть больше, чем в текущем», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ.
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