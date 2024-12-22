22 декабря 2024

«Уралвагонзавод» намерен войти в тройку лидеров по производству вагонов

© Служба новостей «URA.RU»
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УВЗ стремится попасть в тройку лидеров вагоностроительных заводов с долей рынка более 21%
УВЗ стремится попасть в тройку лидеров вагоностроительных заводов с долей рынка более 21% Фото:

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») планирует нарастить производство вагона на треть. Увеличение показателей позволит предприятию войти в тройку ведущих вагоностроительных заводов России.

«Концерном проводится непрерывная работа с крупнейшими операторами подвижного состава и банками по обеспечению производства в 2025 году контрактами на поставку вагонов. В следующем году планируется произвести вагонов на треть больше, чем в текущем», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ.

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«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») планирует нарастить производство вагона на треть. Увеличение показателей позволит предприятию войти в тройку ведущих вагоностроительных заводов России. «Концерном проводится непрерывная работа с крупнейшими операторами подвижного состава и банками по обеспечению производства в 2025 году контрактами на поставку вагонов. В следующем году планируется произвести вагонов на треть больше, чем в текущем», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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