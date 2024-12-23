Где в Свердловской области самые опасные трассы

Трасса Екатеринбург — Тюмень стала самой аварийной по итогам года

24 декабря 2024 в 06:58 Размер текста - 17 +

Чаще всего ДТП происходят из-за отсутствия уважения на дорогах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самыми аварийными среди федеральных дорог за 2024 год стали трассы Екатеринбург — Тюмень и Пермь — Екатеринбург, среди региональных трасс — Екатеринбург — Шадринск — Курган. Однако в следующем году два участка должны стать более безопасными. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов. «По дорогам, если мы разбираем, то у нас Тюменское направление на первом месте. Второе место у нас по смертности — это автодорога Екатеринбург—Шадринск—Курган. Третье место — это Пермское направление. Если брать две дороги, это Тюменское и Пермское направления, то в следующем году, я думаю, у нас уже эти автодороги частично будут в четырехполосном исполнении с разделением транспортных потоков», — отметил Алексей Спиридонов в эфире ОТВ. По его словам, самыми аварийными городами в регионе в этом году стали Екатеринбург и Нижний Тагил. Он рассказал, что в большинстве случаев ДТП происходят из-за отсутствия уважения на дорогах. В Екатеринбурге за год погиб 71 человек. «Где-то не хватает средств технического регулирования дорожного движения, где-то не успевают инспекторы ДПС, где-то не хватает вежливости водителей на дорогах», — заявил Спиридонов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самыми аварийными среди федеральных дорог за 2024 год стали трассы Екатеринбург — Тюмень и Пермь — Екатеринбург, среди региональных трасс — Екатеринбург — Шадринск — Курган. Однако в следующем году два участка должны стать более безопасными. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов. «По дорогам, если мы разбираем, то у нас Тюменское направление на первом месте. Второе место у нас по смертности — это автодорога Екатеринбург—Шадринск—Курган. Третье место — это Пермское направление. Если брать две дороги, это Тюменское и Пермское направления, то в следующем году, я думаю, у нас уже эти автодороги частично будут в четырехполосном исполнении с разделением транспортных потоков», — отметил Алексей Спиридонов в эфире ОТВ. По его словам, самыми аварийными городами в регионе в этом году стали Екатеринбург и Нижний Тагил. Он рассказал, что в большинстве случаев ДТП происходят из-за отсутствия уважения на дорогах. В Екатеринбурге за год погиб 71 человек. «Где-то не хватает средств технического регулирования дорожного движения, где-то не успевают инспекторы ДПС, где-то не хватает вежливости водителей на дорогах», — заявил Спиридонов.