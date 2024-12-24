24 декабря 2024

В Рождественскую ночь католикам в ХМАО показали спектакль про рождение Иисуса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В основе сюжета — рождение Иисуса Христа в Вифлееме
В основе сюжета — рождение Иисуса Христа в Вифлееме Фото:

В ночь с 24 на 25 декабря в сургутской церкви святого Иосифа Труженика католикам показали спектакль про рождение Иисуса, а после настоятель провел мессу. В постановке сыграли сами прихожане.

«В Рождественскую ночь в церкви было людно: все скамьи были заняты прихожанами и гостями, которые пришли посмотреть спектакль. В основе сюжета — рождение Иисуса Христа в Вифлееме. Персонажей сыграли прихожане, главная роль досталась младенцу и это была не кукла. Как сказал настоятель, живой ребенок в роли Иисуса — это фишка спектакля, его показывают уже не в первый раз», — рассказала URA.RU одна из прихожанок. Постановка сопровождалась хоровым пением и живой музыкой.

По окончании спектакля прихожане остались на ночную мессу. После нее настоятель Марэк Ящковски поблагодарил сестер церкви и всех, кто принимал участие в подготовке к Рождеству.

Еще один католический храм в ХМАО расположен в Нижневартовске. Возле него, как и у сургутской церкви святого Иосифа Труженика, появилась рождественская палатка с изображением рождения Иисуса.

Католики встретили Рождество в сургутской церкви святого Иосифа Труженика
Католики встретили Рождество в сургутской церкви святого Иосифа Труженика
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь с 24 на 25 декабря в сургутской церкви святого Иосифа Труженика католикам показали спектакль про рождение Иисуса, а после настоятель провел мессу. В постановке сыграли сами прихожане. «В Рождественскую ночь в церкви было людно: все скамьи были заняты прихожанами и гостями, которые пришли посмотреть спектакль. В основе сюжета — рождение Иисуса Христа в Вифлееме. Персонажей сыграли прихожане, главная роль досталась младенцу и это была не кукла. Как сказал настоятель, живой ребенок в роли Иисуса — это фишка спектакля, его показывают уже не в первый раз», — рассказала URA.RU одна из прихожанок. Постановка сопровождалась хоровым пением и живой музыкой. По окончании спектакля прихожане остались на ночную мессу. После нее настоятель Марэк Ящковски поблагодарил сестер церкви и всех, кто принимал участие в подготовке к Рождеству. Еще один католический храм в ХМАО расположен в Нижневартовске. Возле него, как и у сургутской церкви святого Иосифа Труженика, появилась рождественская палатка с изображением рождения Иисуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...