В ночь с 24 на 25 декабря в сургутской церкви святого Иосифа Труженика католикам показали спектакль про рождение Иисуса, а после настоятель провел мессу. В постановке сыграли сами прихожане.
«В Рождественскую ночь в церкви было людно: все скамьи были заняты прихожанами и гостями, которые пришли посмотреть спектакль. В основе сюжета — рождение Иисуса Христа в Вифлееме. Персонажей сыграли прихожане, главная роль досталась младенцу и это была не кукла. Как сказал настоятель, живой ребенок в роли Иисуса — это фишка спектакля, его показывают уже не в первый раз», — рассказала URA.RU одна из прихожанок. Постановка сопровождалась хоровым пением и живой музыкой.
По окончании спектакля прихожане остались на ночную мессу. После нее настоятель Марэк Ящковски поблагодарил сестер церкви и всех, кто принимал участие в подготовке к Рождеству.
Еще один католический храм в ХМАО расположен в Нижневартовске. Возле него, как и у сургутской церкви святого Иосифа Труженика, появилась рождественская палатка с изображением рождения Иисуса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!