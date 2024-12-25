Вода в озере Чебаркуль поднимется на три метра

Министерство экологии Челябинской области ведет наблюдение за озером Чебаркуль с 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вода в сильно обмелевшем за последние годы озере Чебаркуль Челябинской области может вскоре подняться на три метра. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на слова географа.

«По сравнению с прошлым годом уровень воды в 2024 году в озерах Чебаркульского района пополнился: Чебаркуль плюс один метр, Еловое + 0,77 м, Большой Кисегач + 0,94 м. По мнению ученого географа Захарова Г., если такая тенденция сохранится, то за два-три года вода в озере Чебаркуль может подняться более чем на три метра», — сообщает пресс-служба администрации Чебаркульского городского округа на официальном сайте.

Министерство экологии Челябинской области ведет наблюдение за озером Чебаркуль с 2023 года. Водоем является единственным питьевым источником города Чебаркуль. На сегодняшний день население и предприятия города обеспечены питьевой водой, и уровень в озере продолжает расти, добавили в пресс-службе муниципалитета.

Озеро Чебаркуль, в которое в 2013 году упал метеорит, резко обмелело за последние десять лет. Причиной стали малоснежные зимы и засушливое лето. Весной 2024 года очевидцы рассказали URA.RU, что после весеннего половодья вода в Чебаркуле поднялась почти на полметра, чего не наблюдалось в последние годы. На полметра после весеннего половодья также поднялась вода в озере Большой Кисегач, которое тоже находится в Чебаркульском районе.

Летом местные сообщили о вскрытии протока «Еловка» с озера Еловое в озеро Чебаркуль, которая пересохла в последние годы из-за аномальной жары. Протока также может способствовать восстановлению уровня в обмелевшем озере Чебаркуль. Причиной увеличения воды и вскрытия протоки стала снежная зима 2023/2024 годов, а также обильные осадки минувшим летом.