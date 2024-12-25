25 декабря 2024
24 декабря 2024

В ХМАО пять школ полностью ушли на дистант из-за ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за заболеваемости ОРВИ школьники пяти учебных заведений ХМАО перейдут на дистант
Из-за заболеваемости ОРВИ школьники пяти учебных заведений ХМАО перейдут на дистант Фото:

В ХМАО из-за ОРВИ перевели полностью перевели на дистанционный формат обучения пять школ. Также полностью закрылись два детских сада, сообщили в Роспотребнадзоре региона.

«В связи с заболеваемостью ОРВИ на 51 неделе приказами по образовательной организации переведены на дистанционные формы обучения 27 классов в 21 школе. Полностью закрылись 2 детских сада в Нефтеюганском районе и г. Ханты-Мансийске», — гласит сообщение на сайте. 

На прошлой неделе в среднем регистрировалось 87 случаев заболевания ОРВИ на 10 тысяч населения, что ниже чем ранее на 8,6%. При этом чаще всего болеют дети от нуля до двух лет. У них показатель заболеваемости в несколько раз выше — 346,6 случаев на 10 тысяч населения.

Ранее URA,RU сообщало, что в ХМАО на дистант перевели 60 школьных классов из-за ОРВИ. Из-за роста заболеваемости также были закрыты два детсада в Ханты-Мансийске и Радужном

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В ХМАО из-за ОРВИ перевели полностью перевели на дистанционный формат обучения пять школ. Также полностью закрылись два детских сада, сообщили в Роспотребнадзоре региона. «В связи с заболеваемостью ОРВИ на 51 неделе приказами по образовательной организации переведены на дистанционные формы обучения 27 классов в 21 школе. Полностью закрылись 2 детских сада в Нефтеюганском районе и г. Ханты-Мансийске», — гласит сообщение на сайте.  На прошлой неделе в среднем регистрировалось 87 случаев заболевания ОРВИ на 10 тысяч населения, что ниже чем ранее на 8,6%. При этом чаще всего болеют дети от нуля до двух лет. У них показатель заболеваемости в несколько раз выше — 346,6 случаев на 10 тысяч населения. Ранее URA,RU сообщало, что в ХМАО на дистант перевели 60 школьных классов из-за ОРВИ. Из-за роста заболеваемости также были закрыты два детсада в Ханты-Мансийске и Радужном
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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