В 2025 году планы председательства Финляндии в ОБСЕ на данный момент не разглашаются, однако известно, что они ориентированы на НАТО и Евросоюз, что негативно может сказаться на России. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Честно скажу, финские приоритеты пока остаются „темной лошадкой“. Они немного приоткрыли свои планы, но это далеко от того, чем на самом деле должна заниматься организация для исправления критической ситуации, в которой она оказалась. Финны упорно хотят продолжать фокусировать усилия в поддержку Украины», — заявил Лукашевич. Его слова передает РИА «Новости». Отмечается что в следующем году председательство в организации перейдет от Мальты к Финляндии.
Александр Лукашевич подчеркнул, что председательство Финляндии возможно будет ориентировано на поддержку западных приоритетов, в том числе стран Европейского союза и НАТО. Подобное может не соответствовать интересам всех государств-участников ОБСЕ, считает он.
Россия (с января 1992 года как Российская Федерация, ранее — СССР) участвовала в деятельности ОБСЕ с 1973 года. В 2024 году 28 июня в Госдуму внесли проект заявления о приостановке работы делегации России в ПА ОБСЕ. С 3 июля участие России в ОБСЕ приостановлено.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике и политолог Олег Матвейчев заявил, что ОБСЕ является сектой. Так, организация разработала план по подготовке Украины к вступлению в Европейский Союз и НАТО. Матвейчев критически отнесся к этому решению, назвав его неразумным, передает 360.ru.
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