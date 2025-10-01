Врач рассказала, к чему приводит регулярное употребление кофе «три в одном»

Регулярное употребление растворимого кофе «три в одном» может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая метаболические нарушения и повышенный риск развития диабета. Об этом сообщила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.
«Возглавляет антирейтинг растворимый кофе „три в одном“. Такой напиток содержит много сахара, способного привести к резкому скачку глюкозы в крови, а также гидрогенизированные растительные жиры и искусственные добавки — ароматизаторы и другие синтетические соединения, способные вызвать аллергическую реакцию и оказать негативное влияние на микрофлору кишечника», — предупредила Филева, уточнив, что частое употребление растворимого кофе типа «три в одном» способно спровоцировать нарушения в работе пищеварительной системы, способствовать набору веса, метаболическому синдрому и привести к сахарному диабету второго типа. Об вреде напитка она сообщила в беседе с RT.
На втором месте по вредности находятся кофе с добавлением сиропов и взбитых сливок — такие напитки отличаются высокой калорийностью и содержат кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Регулярный прием этих ингредиентов связывают с риском развития неалкогольной жировой болезни печени. По ее словам, взбитые сливки увеличивают содержание насыщенных жиров и холестерина. Среди других вредных видов врач выделила фраппучино и аналогичные холодные напитки с большим количеством сахара и искусственных ароматизаторов.
Низкокачественный растворимый кофе также опасен для здоровья. При его производстве используют интенсивную термическую обработку и химические растворители, что может привести к повышению содержания акриламида — вещества с потенциальными канцерогенными свойствами, отметила эксперт.
Для минимизации рисков Филева советует отдавать предпочтение натуральным зернам, контролировать содержание сахара и добавок. Также злоупотреблять кофейными напитками не стоит.
Ранее эксперты выяснили, что чаще всего за чашечкой кофе россияне отправляются в рестораны быстрого питания, супермаркеты и на АЗС. Лидером по продажам горячего кофе в денежном выражении во втором квартале 2025 года стал «Вкусно — и точка».
